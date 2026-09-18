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Nations League.
19 settembre 2026 alle 00:23

C’è pure Daniel Maldini insieme a Romano nella nuova Nazionale 

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C’è Alessandro Romano. E c’è anche Daniel Maldini. Entrambi i giocatori del Cagliari sono stati chiamati dal ct Mancini per il nuovo ciclo che si appresta a cominciare la Nazionale dopo l’ennesimo flop. Tra i 34 convocati anche l’ex rossoblù Sebastiano Esposito.

Il programma

L'Italia sosterrà lunedì la prima seduta di allenamento a Coverciano per fare il suo esordio nella quinta edizione della Nations League venerdì 25 settembre con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Tre giorni dopo gli azzurri faranno visita alla Turchia all'Atatürk Spor Kompleksi di Bursa per poi affrontare venerdì 2 ottobre la Francia a Saint-Denis. A chiudere la prima finestra stagionale dedicata alle Nazionali sarà il secondo match casalingo con la Turchia in programma lunedì 5 ottobre allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

La lista

Portieri: Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (M. City), Pessina (Bologna), Vicario (Juventus). Difensori; Ahanor (C. Palace), Bastoni (Inter), Calafiori (Arsenal), Coppola (Paris FC), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Ghilardi (Roma), Kayode (Brentford), Kouadio (Monza), Mancini (Roma), Scalvini (Atalanta). Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Doumbia (Sporting CP), Fagioli (Fiorentina), Frattesi (Lazio), Mandragora (Torino), Romano (Cagliari), Tonali (Tottenham). Attaccanti: Cambiaghi (Bologna), P. Esposito (Inter), S. Esposito (Sassuolo), Inacio (B. Dortmund), Kean (Como), Maldini (Cagliari), Raspadori (Atalanta), Scamacca (Atalanta), Vergara (Napoli), Zaniolo (Udinese), Zoma (Norimberga).

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