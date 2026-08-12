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Radiolina.
13 agosto 2026 alle 00:23

C’è Jerry Calà a “Unione Cult” 

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Ma che libidine! Anzi, che «doppia libidine coi fiocchi!», scherza Jerry Calà, oggi alle 14.30 grande ospite di Francesca Figus su Radiolina. L’artista, vera e propria icona della scena italiana, immancabile in Costa Smeralda sin dal 1972, sarà domani sera a Poltu Quatu. Lo showman ripercorrerà i suoi oltre 50 anni di carriera tra grandi successi della musica italiana (dagli anni ‘70 a oggi) e mitiche gag comicheTgQPHd|||[]. Jerry sarà accompagnato dal vivo dalla sua super band.

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