Capodanno da tutto esaurito 

L’idea di trascorrere il Capodanno a Tortolì piace e attira turisti. Sono perlopiù giovani coppie che abitano nei centri maggiori dell’Isola e scelgono di fuggire, per qualche giorno, dalla solita routine scegliendo la tranquillità di una zona a vocazione turistica prettamente estiva. «Ma il fatto che ci sia un evento in questo periodo crea un’attrattività importante e favorisce l’arrivo di turisti».

Davide Mura, titolare del b&b Villa Teresina di via San Martino, nel cuore del centro storico di Tortolì, fa riferimento alla tanto invocata destagionalizzazione. La sua struttura è già al completo e, in virtù del boom di presenze, in famiglia hanno deciso di rendere disponibile anche un altro appartamento. «Le prenotazioni continuano ad arrivare».

Il borsino

Sorride il borsino di Capodanno, con Benji&Fede protagonisti sul palco di piazza Rinascita dove, come di consueto negli ultimi anni, sarà Giuliano Marongiu a dirigere la festa. «Per le strutture extra-alberghiere - prosegue Mura - queste manifestazioni sono pane quotidiano. Siamo l’alternativa ai grossi centri». Ivan Casari, che gestisce diverse strutture ricettive, conferma il buon vento delle prenotazioni: «Stiamo avendo un buon riscontro. Sono perlopiù giovani coppie, tendenzialmente si trattengono una notte. Tanti sono ospiti fidelizzati che frequentano l’Ogliastra anche in altri periodi dell’anno».

Il consigliere

La tendenza delle prenotazioni fa stropicciare le mani a Michele Fanni, consigliere comunale con delega alle Attività produttive: «L’annuncio ufficiale del Capodanno a Tortolì sta producendo effetti concreti e misurabili sul territorio. In queste ore ho contattato le strutture ricettive ed extraricettive della città e verificato l’andamento delle prenotazioni sulle principali piattaforme: il dato che emerge è chiaro e molto significativo. A oggi il 75 per cento dei posti letto disponibili a Tortolì risulta già prenotato, con pochissime disponibilità residue». Un auspicio positivo: «Questo conferma che investire su eventi di qualità è una scelta strategica di sviluppo. Il Capodanno non è solo una serata di spettacolo, ma un volano economico che coinvolge alberghi, b&b, ristoranti, bar, attività commerciali e servizi, generando indotto e lavoro in un periodo dell’anno tradizionalmente complesso per il turismo».

