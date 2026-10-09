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10 ottobre 2026 alle 00:39

Cantiere in via Vesalio, oggi un nuovo stop al traffico 

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Nuova chiusura parziale per lavori in via Vesalio. Scatta nella giornata di oggi, dalle 9 alle 13, per l’ordinanza firmata dal dirigente del Servizio Mobilità. Il provvedimento, riferisce il Comune, si è reso necessario per consentire l’esecuzione dei lavori per i sottoservizi connessi alla nuova rotatoria di via Vesalio.

Nello specifico, per le esecuzione dei tagli stradali, oggi resterà chiusa temporaneamente la semicarreggiata sud-est di via Vesalio, in direzione del parco di Terramaini, nel tratto compreso tra via del Canneto, via Flavio Gioia e via dei Carbonari.

Sabato prossimo, il 17 ottobre, invece, ci sarà un’altra chiusura temporanea della semicarreggiata nord-ovest di via Vesalio, in direzione via Torricelli, sempre per l’esecuzione dei tagli stradali e sempre dalle 9 alle 13.

Per ridurre al minimo gli effetti negativi sul traffico, è stato deciso, infatti, di articolare gli interventi in due distinte fasi operative che interesseranno, alternativamente, le due semicarreggiate. Non mancheranno comunque i disagi per gli automobilisti. I lavori in via Vesalio anche negli scorsi mesi avevano creato non pochi problemi alla viabilità del capoluogo.

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