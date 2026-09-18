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Via Roma.
19 settembre 2026 alle 00:26

Cantiere del gas, lavori a rilento e operai introvabili 

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L’inferno del traffico non ha fine e, se possibile, dall’inizio delle scuole sembra essere diventato ancora più oscuro e profondo. Il fronte peggiore è, ancora una volta, quello di via Roma, dove l’ultima complicazione riguarda le interferenze con la rete del gas. Recinzioni che, a quest’ora sarebbero già essere dovute rimosse: la data di fine cantiere era infatti ipotizzata per il 17 settembre.

Dopo i lavori in piazza Deffenu, sul lato porto invece continua a insistere il restringimento della carreggiata che, da oltre un mese, paralizza il traffico: la strada che dalla rotonda conduce a piazza Matteotti è infatti ridotta a una sola corsia, con inevitabili code che finiscono per rallentare lo scorrimento anche sulle altre direttrici. Doveva trattarsi di un intervento necessario per consentire ad Arst di andare avanti – sempre a rilento – con i lavori della metropolitana. Ma ecco il paradosso: il cantiere c’è, le recinzioni e i disagi anche. Gli operai, invece, no. Al netto di alcuni scavi e dei tubi poggiati sull’asfalto in bella vista, sul posto non si vede praticamente nessuno. Così la strada resta recintata – lo è, di fatto, da anni, con cantieri che invece di chiudere si moltiplicano – e ora, con settembre arrivato e il fatidico banco di prova della ripresa delle scuole, ecco comparire puntualmente gli effetti.

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