Call center in sciopero, domani sit-in a Cagliari 

Anche in Sardegna i lavoratori dei call center aderiscono allo sciopero nazionale proclamato per domani da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil. L’obiettivo è di richiamare l’attenzione sulla crisi del settore e l’assenza di risposte da parte del governo. L’appuntamento è in piazza Palazzo a Cagliari, davanti alla Prefettura, dalle 10.30 alle 13. La mobilitazione solo nell’Isola coinvolge oltre 2000 lavoratori, più del 30% rischia di perdere l’occupazione. «È una vera e propria emergenza, con centinaia di esuberi già annunciati», avvertono i segretari regionali Antonello Marongiu (Slc), Alberto Frau (Fistel) e Tonino Ortega (Uilfpc), sottolineando che nonostante le sollecitazioni dei sindacati il governo non ha ancora convocato il tavolo interministeriale. Lo sciopero arriva dopo mesi di richieste cadute nel vuoto. «La crisi va gestita», aggiungono, «invece il governo nazionale ha scelto finora di subire le delocalizzazioni all'estero, il dumping contrattuale e l'introduzione dell'automazione e dell'intelligenza artificiale senza regole».

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