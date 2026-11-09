SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Protesta.
10 novembre 2026 alle 00:09

Call center in sciopero, domani sit-in a Cagliari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Anche in Sardegna i lavoratori dei call center aderiscono allo sciopero nazionale proclamato per domani da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil. L’obiettivo è di richiamare l’attenzione sulla crisi del settore e l’assenza di risposte da parte del governo. L’appuntamento è in piazza Palazzo a Cagliari, davanti alla Prefettura, dalle 10.30 alle 13. La mobilitazione solo nell’Isola coinvolge oltre 2000 lavoratori, più del 30% rischia di perdere l’occupazione. «È una vera e propria emergenza, con centinaia di esuberi già annunciati», avvertono i segretari regionali Antonello Marongiu (Slc), Alberto Frau (Fistel) e Tonino Ortega (Uilfpc), sottolineando che nonostante le sollecitazioni dei sindacati il governo non ha ancora convocato il tavolo interministeriale. Lo sciopero arriva dopo mesi di richieste cadute nel vuoto. «La crisi va gestita», aggiungono, «invece il governo nazionale ha scelto finora di subire le delocalizzazioni all'estero, il dumping contrattuale e l'introduzione dell'automazione e dell'intelligenza artificiale senza regole».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Saba: torno a fare il sindaco di Ottana, ho fiducia nei giudici

Subito un Consiglio comunale e la conferma della nuova Giunta 
Fabio Ledda
I provvedimenti

Continuità aerea, 10 milioni dal Governo

Manovra, allarme della Corte dei Conti: «Il 70% delle entrate è temporaneo»  
I casi

Crolla il balcone, muore un operaio

Napoli, un collega si è salvato per miracolo: i due lavoravano in nero 
Israele

Nuova Knesset, la presidenza il primo nodo

Visioni opposte tra alleati, Liberman: «Bisogna agire immediatamente» 