Cagliari, contavano i tre punti: eccoli Ora il cambio di passo 

Contavano i tre punti, eccoli. Dopo quattro sconfitte consecutive e in piena emergenza, il Cagliari respira a pieni polmoni e può ora sfruttare la sosta per riordinare le idee e dare continuità al successo sul Frosinone. Un successo al limite dell’impresa considerato il passo dei ciociari - squadra rivelazione del campionato - che sino all’altro ieri avevano perso solo due volte. Un successo sofferto, deciso da un’invenzione di Adopo e dalle parate a oltranza di Caprile, ma che rafforza - paradossalmente - l’autostima e la forza del collettivo capace di ricompattarsi nel momento di maggiore pressione grazie all’organizzazione, alla tenacia, alla solidarietà e a quello spirito di abnegazione che l’aveva caratterizzato nelle prime giornate del campionato. Ci sarà poi tempo e modo per rivedere il bel gioco e i pomeriggi o le serate spettacolari. Intanto, la macchina si è rimessa in moto e il +9 sulla zona retrocessione val bene le pene di sabato e, soprattutto, spazza via i fantasmi sul nascere.

Oltre l’emergenza

Senza Mina e, soprattutto, senza Obert e senza Winks (tre pilastri e punti di riferimento non solo nel sistema tattico), ma anche senza Nzola e senza Fadera (le note più liete della doppia trasferta romana), il Cagliari si è dovuto reinventare e ha dovuto ritrovare innanzitutto un suo equilibrio per supportare l’irruenza del Frosinone senza per questo snaturarsi. L’idea di piazzare Grandu (nemmeno un-minuto-uno tra i professionisti) alle calcagna di Ghedjemis è stata geniale, probabilmente la mossa che più ha inciso insieme a quella di promuovere Kofler al fianco di Rodríguez (l’ex Südtirol magari avrebbe giocato anche se Mina non avesse dato forfait alla vigilia). E se il doppio play sembrava non reggere il confronto nel cuore del campo, Pisacane non ha esitato a cambiare assetto in corsa con Romano in regia (anche se lo svizzero non è Winks e nell’impostazione della manovra, le tempistiche e i riferimenti per la squadra cambiano).

Gioie e dolori

L’emergenza si è fatta sentire soprattutto al momento dei cambi. Dopo l’ingresso di Fazzini (fondamentale) il livello è calato non poco. E se prima Sugamele, poi Liteta e Ciervo si sono comunque calati nel clima battagliero contribuendo così - chi più, chi meno - alla causa, Kevin Carlos sembrava fuori da ogni contesto, a tratti indisponente. Eppure il fortino ha retto respingendo ogni assalto giallazzurro. E se è vero che Caprile ha parato l’impossibile, è altrettanto vero che se il numero uno del Frosinone Palmisani non si fosse superato sul tacco di Mendy, il Cagliari la partita l’avrebbe chiusa già al 51’.

Il calendario

Una vittoria tanto sofferta quanto meritata, insomma. E se la classifica non è mai stata un problema (nemmeno dopo un tremendo poker di ko), ora anche il calendario fa meno paura. Alla ripresa del campionato è in programma la trasferta di Como, a seguire il “monday night” alla Domus col Milan. Altre due sfide da brividi per i rossoblù che, nel frattempo, potrebbero recuperare, però, gli infortunati e le energie (soprattutto quelle mentali) spese nell’ultimo mese. Intanto, hanno recuperato l’autostima e la consapevolezza di poter competere contro chiunque e ovunque. E si godono la sosta al nono posto in classifica. Con sei punti in più rispetto a un campionato fa di questi tempi. Sono tanti.

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