Cade in mare dagli scogli: disperso 

Era uscito presto di casa per andare a pescare ma non ha fatto ritorno. Marcello Fini, 32enne di Sassari, risulta disperso da ieri mattina, quando con la canna da pesca e le attrezzature necessarie era salito sulla sua auto, una Dacia Duster, per recarsi nella vicina Stintino e dedicare alcune ore alla sua passione. Aveva scelto il promontorio della Valle della Luna, località dove i forti venti di maestrale gonfiano il mare. Erano circa le 9.30 quando, spostatosi nella scogliera di Punta Scoglietti, a tre miglia da Capo Falcone, forse per un malore è scivolato sugli scogli cadendo in acqua senza più riemergere.

L’allarme

Ad assistere alla scena son stati due turisti tedeschi che, avvistato l'uomo mentre nuotava con difficoltà tra le onde impetuose del mare agitato, hanno lanciato l’allarme. Il giovane pescatore in pochi attimi è sparito dalla vista delle persone che avevano allertato le forze dell’ordine. Le condizioni proibitive con vento forza 8, hanno reso difficili anche le ricerche. Le operazioni di emergenza sono scattate immediatamente con l’intervento del Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, attività coordinate dalla Capitaneria di porto di Porto Torres, intervenuta sul posto con la motovedetta insieme alle forze a terra, supportate dai barracelli di Stintino. In volo anche un elicottero dei caschi rossi e un altro della Guardia Costiera, decollato dalla base di Decimomannu per perlustrare la zona. Senza sosta le ricerche sono andate avanti per tutta la sera compatibilmente con le condizioni meteo e operative. Le onde alte anche sei metri hanno reso difficili le operazioni lungo la costa. Le correnti potrebbero aver trascinato l’uomo su un altro fronte della scogliera. Ore d’ansia e di angoscia per i familiari, accorsi sul posto dopo l’identificazione dell’uomo grazie ai documenti rinvenuti nella sua auto, trovata parcheggiata poco distante dal luogo in cui è scomparso. Sotto choc i genitori e la fidanzata che sperano di riabbracciare presto Marcello Fini. Preoccupazione è stata espressa anche dalla sindaca di Stintino, Rita Vallebella che, non appena è venuta a conoscenza dell’episodio, ha voluto esprimere il proprio conforto ai familiari. «Il posto è pericolosissimo», ha detto la prima cittadina «e quando il mare è agitato l’invito ai pescatori e di evitare assolutamente la pesca sugli scogli». La Capitaneria di porto ha assicurato che le operazioni proseguiranno fino al ritrovamento del disperso.