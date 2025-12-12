Bullismo e rapine all’uscita delle scuole 

Padova. Sfrecciavano in monopattino nelle corsie dei supermercati, rubavano i prodotti dagli scaffali, spaventavano le commesse per scappare e aspettavano fuori dagli esercizi gli studenti in uscita dalla scuola per costringerli a comprargli i prodotti che preferivano. Protagonisti degli episodi di bullismo e criminalità ventiquattro giovani tra i 15 e i 29 anni, otto dei quali minorenni, a cui vengono contestati a vario titolo reati come lesioni aggravate, rapine, minaccia, furto, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e furti aggravati. Complessivamente hanno ricevuto un totale di 43 provvedimenti di prevenzione personale emessi dal questore di Padova Marco Odorisio.

I fatti sono avvenuti negli scorsi mesi tra Cittadella e Tombolo e hanno portato complessivamente all'adozione di venti avvisi orali, nove fogli di via obbligatori per quattro anni, otto Daspo Willy per tre anni, cinque Daspo fuori contesto per tre anni e un Daspo urbano per un anno dai mezzi di trasporto pubblico.

