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30 settembre 2026 alle 00:12

Bretella tra Quartello e Pitz’e Serra, si parte 

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I rioni di Quartello e Pitz'e Serra sempre più vicini. Sono partite questa settimana le bonifiche belliche per il prolungamento di via Cecoslovacchia, l'asse che collegherà due dei quartieri più popolati della città.

La nuova bretella punta a distribuire meglio il traffico, ridurre tempi di percorrenza, code e inquinamento. All'intersezione tra via Norvegia e via Italia è prevista una rotonda, che diventerà il nodo centrale del nuovo sistema viario.

Il progetto, costo stimato 3,5 milioni di euro, prevede due corsie per senso di marcia, marciapiedi e fasce verdi laterali. Oltre metà delle risorse è già stanziata, tra avanzo di bilancio comunale e finanziamento della Regione.

Si partirà con un primo lotto funzionale per garantire subito la percorribilità, senza attendere l'opera completa. «Con questa nuova bretella facciamo un passo in avanti concreto per rendere la rete viaria di Quartu più efficiente», sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. «Collegare Quartello e Pitz'e Serra significa dare ai cittadini un'alternativa valida per gli spostamenti quotidiani, alleggerire le strade oggi più congestionate e migliorare la qualità della vita nei quartieri. È un intervento atteso, che portiamo avanti con impegno e con la volontà di rispettare i tempi». Dopo le autorizzazioni per l'accesso ai lotti privati, ora la verifica sugli ordigni bellici, poi le indagini geognostiche e la progettazione esecutiva. L'obiettivo: gara entro fine 2026 e cantieri nella primavera 2027.

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