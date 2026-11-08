Brasile, Gp folle In festa Norris  e la Mercedes 

San Paolo. Una corsa folle, un susseguirsi di sorpassi, errori, testacoda e colpi di scena. A Interlagos succede di tutto, con la pioggia che prima bagna la pista, poi scompare e infine torna a mischiare le carte. Ma nel caos del Gran premio del Brasile c’è un pilota che non perde la bussola: Lando Norris. Il campione del mondo della McLaren si prende la vittoria davanti a Max Verstappen, protagonista di una rimonta straordinaria dal ventunesimo posto, e a Isack Hadjar. Per la Ferrari, invece, è un’altra domenica da dimenticare: Charles Leclerc chiude settimo, Lewis Hamilton non va oltre il nono posto. E mentre Maranello continua a inseguire, la Mercedes festeggia il titolo mondiale costruttori con tre gare d’anticipo.

La gara

Eppure, al semaforo verde, il protagonista sembra destinato a essere Kimi Antonelli. Il fresco campione del mondo parte dalla seconda casella e sorprende subito Norris, conquistando la testa della corsa. Un riscatto immediato dopo il brivido del giro di schieramento, quando sulla pista bagnata aveva rischiato di compromettere tutto con un testacoda. Ma lo spettacolo arriva soprattutto dal fondo. Verstappen, costretto a partire ventunesimo dopo la sostituzione della power unit, comincia una rimonta furiosa. Stesso copione per Hamilton, scattato ventesimo per un intervento analogo sulla sua Ferrari si ritrova nono. Sembra l’inizio di una giornata finalmente positiva per la Rossa, ma è soltanto un’illusione.

Davanti Norris recupera terreno. Poi la pioggia smette di cadere, l’asfalto si asciuga e arriva il momento delle gomme slick. Ai box regna la confusione. Norris è velocissimo. Hamilton paga il consumo delle gomme. Leclerc non riesce mai a trovare il passo dei migliori.

Verdetti

A pochi giri dalla bandiera a scacchi arriva l’ultimo colpo di scena: torna la pioggia. La bandiera a scacchi consegna a Norris una vittoria pesantissima, a Verstappen gli applausi per una rimonta da campione e alla Mercedes la certezza del titolo costruttori. Per la Ferrari, invece, altri interrogativi.

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