VaiOnline
Polemica.
05 agosto 2026 alle 00:26

Botta e risposta Marcialis-Mereu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La replica non si è fatta attendere. Le considerazioni dell’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis sulla gestione delle strade del passato, affidate all’intervista pubblicata lunedì sull’Unione Sarda, hanno provocato la risposta del suo predecessore Alessio Mereu. Senza essere mai stato nominato direttamente, l’ex assessore ha raccolto il messaggio e, intervenendo in Aula ieri durante il Consiglio comunale, ha respinto le critiche: «Ho la coscienza a posto sul lavoro svolto. Basterebbe andare a vedere quanti metri quadrati di asfalto sono stati realizzati quando ero io alla guida dell’assessorato e confrontarli con quelli degli anni precedenti».

L’assessore Marcialis aveva detto che «le condizioni della rete stradale che abbiamo trovato erano il risultato di anni di manutenzioni insufficienti». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nord Sardegna.

Cuga ai minimi, stagione irrigua a rischio

Mariangela Pala
Assalto alle coste

Cala Finanza, Villa Joy finisce sotto sequestro

Sigilli anche a un sito archeologico Cinque persone indagate: i nomi 
Andrea Busia
San Gavino.

«Reparti in emergenza»

Gigi Pittau
trasporto pubblico

Taxi senza più confini: «Un bacino unico per 17 Comuni diversi»

Il delegato della Città metropolitana Zaher prova a mediare nella lite Cagliari-Quartu 
Luigi Almiento
La crisi

Sofia, assalto naziskin all’hotel che ospita 400 ebrei italiani

Da Roma condanna unanime: «Antisemitismo da combattere» 