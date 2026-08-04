Botta e risposta Marcialis-Mereu 

La replica non si è fatta attendere. Le considerazioni dell’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis sulla gestione delle strade del passato, affidate all’intervista pubblicata lunedì sull’Unione Sarda, hanno provocato la risposta del suo predecessore Alessio Mereu. Senza essere mai stato nominato direttamente, l’ex assessore ha raccolto il messaggio e, intervenendo in Aula ieri durante il Consiglio comunale, ha respinto le critiche: «Ho la coscienza a posto sul lavoro svolto. Basterebbe andare a vedere quanti metri quadrati di asfalto sono stati realizzati quando ero io alla guida dell’assessorato e confrontarli con quelli degli anni precedenti».

L’assessore Marcialis aveva detto che «le condizioni della rete stradale che abbiamo trovato erano il risultato di anni di manutenzioni insufficienti». ( ma. mad. )

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