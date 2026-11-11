Bollette, lo sconto vale pochi euro 

Il Decreto bollette promette risparmi contenuti per le famiglie, tra 7 e 23 euro l'anno, ma benefici più consistenti per le imprese energivore, fino a 520mila euro. Secondo l'Unione nazionale consumatori, lo sconto massimo per un'utenza tipo sarà di 14 euro annui, mentre Ecco stima 17 euro. Il Codacons indica invece una forbice tra 7 e 23 euro.

Dal primo gennaio 2027, per 18 mesi, sarà introdotto un tetto di 59,8 euro al megawattora sul prezzo del gas utilizzato per produrre elettricità.

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, prevede una riduzione delle tariffe del 4-5%, mentre il Governo stima benefici complessivi per 2,7 miliardi.

La premier Meloni evidenzia gli aiuti alle imprese: fino a 210mila euro per un'azienda alimentare e 520mila per una cartiera. Le opposizioni giudicano insufficienti gli sconti.

Alla Camera si propone intanto di prorogare il mercato elettrico a tutele graduali fino a marzo 2028. Previsto anche uno sconto sul gasolio di 4,88 centesimi al litro fino al 23 novembre.

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