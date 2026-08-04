Bloccati dopo il tentato furto 

Sono entrati in un cantiere, nel Quartiere del Sole, per portar via dei monopattini ma sono stati notati dagli operai. La fuga di due giovani di nazionalità algerina si è conclusa quasi subito con l’arrivo delle pattuglie della Squadra Volante: i poliziotti sono riusciti a fermarli. Dopo l’identificazione è scattata la denuncia.

Inizialmente si era temuto che i due ragazzi – uno minorenne – avessero anche un coltello. Circostanza poi non confermata dagli accertamenti svolti dagli agenti e dalle perquisizioni. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia dunque i due si sarebbero introdotti in un palazzo in costruzione avendo visto dei monopattini apparentemente incustoditi. Quando hanno provato a prenderli, c’è stato l’intervento di alcuni operai e l’immediata segnalazione di quanto stava accadendo al 112. Da qui l’arrivo delle pattuglie con la successiva denuncia dei due ragazzi.

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