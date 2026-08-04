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Quartiere del Sole.
05 agosto 2026 alle 00:26

Bloccati dopo il tentato furto 

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Sono entrati in un cantiere, nel Quartiere del Sole, per portar via dei monopattini ma sono stati notati dagli operai. La fuga di due giovani di nazionalità algerina si è conclusa quasi subito con l’arrivo delle pattuglie della Squadra Volante: i poliziotti sono riusciti a fermarli. Dopo l’identificazione è scattata la denuncia.

Inizialmente si era temuto che i due ragazzi – uno minorenne – avessero anche un coltello. Circostanza poi non confermata dagli accertamenti svolti dagli agenti e dalle perquisizioni. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia dunque i due si sarebbero introdotti in un palazzo in costruzione avendo visto dei monopattini apparentemente incustoditi. Quando hanno provato a prenderli, c’è stato l’intervento di alcuni operai e l’immediata segnalazione di quanto stava accadendo al 112. Da qui l’arrivo delle pattuglie con la successiva denuncia dei due ragazzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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