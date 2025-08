«Bilancio sano e conti in ordine» 

I bilanci 2025-2027 del Comune restano in perfetto equilibrio, dopo l’ok dei revisori dei conti, arriva anche l’approvazione del Consiglio comunale. «Abbiamo un bilancio sano – afferma soddisfatto il sindaco Massimiliano Sanna – Gli equilibri sono pienamente rispettati, sia in termini di cassa che di competenza. Il rendiconto 2024 si è chiuso con un avanzo netto di oltre 20 milioni di euro. Non è un risultato casuale ma il frutto di una gestione attenta, prudente e trasparente».

I conti

Il Servizio programmazione nei giorni scorsi aveva anticipato che i conti del Comune non sono mai stati in rosso precisando che i dati della banca dei conti pubblici Siope analizzati alla fine del primo semestre 2025 oltre a non comprendere i trasferimenti correnti dalla Regione e dallo Stato (a luglio la Regione ha accreditato 6 milioni) non prendeva in considerazione tutte le movimentazioni in attesa di regolarizzazione in tesoreria. Anche i conti 2025, 2026 e 2027 girano sul positivo. L’assestamento approvato in Consiglio prevede una manovra finanziaria di oltre 4 milioni per l’esercizio 2025, 640mila per il 2026 e 1 milione per il 2027. «Cifre che consentono di rafforzare l’azione amministrativa, rendendo disponibili nuove risorse per interventi strategici – precisa il sindaco Sanna - Ciò è reso possibile anche grazie all’applicazione di un’ulteriore quota dell’avanzo di amministrazione di 1,3 milioni».

Le risorse

Oltre cinquecentomila euro saranno impiegati per sostenere le persone più fragili come i piani personalizzati per la disabilità e 345mila del Pnrr per percorsi di autonomia. Sul fronte delle opere pubbliche le risorse andranno alla sistemazione del mercato di via Costa, al rifacimento del tetto della scuola dell’infanzia di via Campania e alle manutenzioni delle strade rurali. «Investiremo sul Museo giudicale, sostenuto da fondi regionali, sulla riqualificazione dell’arenile di Torregrande, sul potenziamento del centro intermodale, il recupero del centro storico e la manutenzione straordinaria del teatro San Martino». Il sindaco Massimiliano Sanna conferma che il bilancio 2025 resta solido anche nella gestione ordinaria e dei rischi con il fondo credito di dubbia esigibilità (2,5 milioni) e il fondo rischi contenzioso di 142mila euro per il triennio 2025-2027. «La delibera del Consiglio comunale – conclude il primo cittadino - è una fotografia fedele del modo in cui vogliamo amministrare la città, con i conti in ordine ma con lo sguardo lungo. Evitiamo gli sprechi ma investiamo dove serve. Non gestiamo l’emergenza ma programmiamo il futuro con responsabilità, competenza e passione per Oristano».

