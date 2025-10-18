Bike Festival, oggi le gare e le medaglie 

Seconda e ultima giornata oggi per il Quartu Bike Festival con giovani atleti con e senza disabilità che si sfidano in una giornata all’insegna dell’inclusione. L’appuntamento è al parco di Molentargius con ingresso da via Trieste a partire dalle 8,30.na mattina all’insegna del divertimento con una gara tipo short track dedicata a bambini dai 3 anni in su. In pista scenderanno anche tandem, tricicli e handbike, a dimostrazione che ogni mezzo è valido quando si pedala insieme, con passione e determinazione.Al termine, tutti i partecipanti riceveranno una medaglia, mentre i primi tre classificati per ogni disciplina (bici tradizionale, tandem, triciclo e handbike) saranno premiati con una coppa. Ma il vero premio sarà il ricordo di una giornata speciale, vissuta nel segno del rispetto, del gioco di squadra e dell’integrazione.iniziativa è della Federazione ciclistica italiana in collaborazione con l’associazione Seguimi Asd.

RIPRODUZIONE RISERVATA