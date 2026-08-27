Biancu gran colpo per il Latte Dolce 

«Conto sui giovani e sui giocatori che vogliono riscattarsi»: così il tecnico del Latte Dolce, Michele Fini, alla vigilia della gara di Coppa Italia a Budoni anticipata a domani con inizio alle 16. L’allenatore della squadra sassarese parla della condizione dei suoi: «Arriviamo alla gara carichi di lavoro, perché l’obiettivo era allargare il serbatoio e poi riempirlo. La squadra ha lavorato bene e sono contento di come ha sopportato i carichi di lavoro». A parte la sconfitta contro la Torres, il Latte Dolce ha vinto tutte le amichevoli precampionato, ma Fini avverte: «Ora ci sono le partite che contano e l’aspetto mentale pesa di più. I risultati delle amichevoli non li guardo troppo, preferisco guardare cosa si è fatto, errori inclusi, e correggerli in allenamento».

La gara contro il Budoni è un’incognita: «Affrontiamo un buon avversario, che ha cambiato allenatore e diversi giocatori», prosegue Fini. «È difficile da inquadrare, abbiamo pochi riferimenti dal punto di vista tattico, dovremo essere bravi noi come staff a capire durante la gara se c’è qualcosa da cambiare».

I due acquisti

Ieri la società sassarese ha annunciato la firma di due nuovi giocatori. Il primo è Roberto Biancu, trequartista che può ricoprire più ruoli nella mediana. Scuola Cagliari, arriva fino al debutto in prima squadra nella stagione 2016/17 per poi trasferirsi all’Olbia, dove ha collezionato 260 presenze tra Serie C e D, con 20 gol. L’altro è Giovanni Dieni, sassarese classe 2004, cresciuto nel settore giovanile dell’Olbia. Ha giocato poi due stagioni al Li Punti, con 13 gol e 9 assist.

Fini precisa: «Spero arrivi ancora qualcosina come fuoriquota perché abbiamo poche soluzioni. Per il resto sono contento, ci sono diversi giocatori che vogliono rifarsi. Possiamo competere per l’obiettivo che è la salvezza, ma dovremo essere bravi a lavorare bene in settimana e non solo la domenica. Perché quello che non deve mancare mai è la prestazione».

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