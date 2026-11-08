Bezzecchi trionfa in Qatar e rimanda la festa di Marquez 

Lusail. Marco Bezzecchi vince la gara a Lusail e si riscatta dopo la caduta nella sprint del sabato. Il pilota dell’Aprilia domina il gran premio del Qatar davanti a Marc Marquez, che è a un passo dal titolo ma deve rinviare la festa. A Marquez sarebbe servita infatti una vittoria, oppure che il suo diretto avversario nella corsa per il titolo, lo spagnolo Jorge Martin, non andasse a punti: nessuna delle due condizioni però si è verificata. Festa, dunque rimandata per lo spagnolo della Ducati. Completa il podio lo spagnolo Raul Fernandez.

Capolavoro

«È un peccato per sabato, ma fa parte del gioco, anzi: questo ritorno dopo la caduta ha un sapore ancora più dolce, sono molto felice», dice il vincitore del Gran Premio del Qatar a Lusail. «È una bellissima sensazione, è la prestazione che ci meritavamo - ha detto il pilota italiano dell'Aprilia - Devo ringraziare tutto il team, è stato un weekend eccezionale: sono stato velocissimo sempre, mi sono trovato benissimo sulla moto. Adesso torno a casa, ci rivediamo a Portimao».

La gara

In partenza Bezzecchi mantiene la prima piazza, mentre Fernandez recupera posizioni gettandosi all'interno della curva uno e poco dopo passa anche Marquez diventando secondo. I due Aprilia davanti scappano, con il vantaggio che in pochi giri si dilata a dismisura. Il ducatista viene invece tallonato da Acosta, che lo supera al terzo giro ma poco dopo lo fa tornare davanti per controllare la pressione delle gomme. Dietro, intanto, Martin risente più che nella sprint del post infortunio: risale grazie a qualche sorpasso, ma non andrà oltre la settima piazza.

Nella seconda parte di gara Marquez dismette i panni del gestore e va in modalità d'attacco, recuperando oltre tre secondi a Fernandez, nel frattempo distanziato da Bez: il suo rientro è inesorabile e sul rettilineo del terzultimo giro arriva un sorpasso strepitoso.

È rientrato invece anzitempo in Italia Francesco Bagnaia che sarà operato oggi o domani per ridurre la doppia frattura al quarto e quinto metatarso del piede destro riportata dopo la caduta nella sprint. «Sto bene, tornerò subito, ragazzi!», scrive Pecco che potrebbe rientrare già a Portimao.

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