“Benvenuti in atelier”, stile in passerella 

Torna “Benvenuti in atelier”, iniziativa organizzata da Cna Federmoda, giunta alla sua quarta edizione che, sabato e domenica, farà conoscere al pubblico le imprese artigiane del settore moda in tutta Italia. Saranno oltre cento i laboratori che spalancheranno le loro porte in 15 regioni. A rappresentare la Sardegna sarà la sartoria cagliaritana “Idee su Misura” di Patrizia Camba.

L’obiettivo

«Iniziative come questa – spiega Camba - sono molto importanti per riscoprire la tradizione della sartoria artigianale e, con essa, il vero senso della moda. Siamo in un’epoca caratterizzata dall’omologazione. Ci si veste tutti uguali e sempre più spesso si acquistano gli abiti su internet, attraverso uno schermo, senza provarli né toccarli. Ma come è possibile pensare che qualcosa ci possa stare bene e che si adatti alla nostra persona se lo scegliamo in questo modo? Un capo, per essere davvero “nostro”, deve essere prima provato, adattato, creato su misura da chi ha esperienza e competenze. Per non parlare dei materiali, sintetici e anch’essi standardizzati, a discapito della qualità. Anche per questo è importante valorizzare la moda sartoriale».In Sardegna, poi, - prosegue Camba – «questa riscoperta è ancora più importante. Siamo un’Isola, dunque siamo riusciti a mantenere intatte molte delle nostre tradizioni, che devono essere conservate e, seppur reinterpretate, tramandate».

Il weekend

Porte aperte, dunque, il 14 e 15 novembre, all’Atelier di via Farina: «Aspettiamo – dice Camba - tutti coloro che desiderano conoscere le peculiarità della sartoria artigianale, fatta di passione, di idee che partono dalla tradizione ma capaci di reinterpretarla, di materiali di qualità che fanno la differenza».A livello nazionale quest’anno l'iniziativa coinvolgerà anche l'Università La Sapienza di Roma, che attraverso la piattaforma Fashion Changes metterà in contatto i partecipanti con archivi, musei e istituzioni impegnati nella tutela del patrimonio culturale della moda, per collaborazioni e iniziative. «Con Benvenuti in Atelier - spiega Antonio Franceschini, responsabile nazionale Cna Federmoda - intendiamo proporre al pubblico un percorso immersivo nel made in Italy e far conoscere le qualità dell'artigianato da quei protagonisti che, con grande impegno e poco clamore, mantengono alto nel mondo il valore e l'immagine delle nostre produzioni».

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