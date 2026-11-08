“Bagaglio a mano” Viaggio a Sassari 

In questa puntata di “Bagaglio a mano”, Serena Demontis e Silvio Camboni ci accompagneranno in un affascinante itinerario per le strade di Sassari, svelando l'anima culturale e le storiche infrastrutture della città. La prima tappa è il Padiglione Eugenio Tavolara, una luminosa struttura immersa nel verde pubblico che unisce design moderno e sapienza artigianale dell'isola. L'itinerario si spinge verso il Barbacane di piazza Castello e il Palazzo di Città, un maestoso edificio neoclassico che racchiude al suo interno il settecentesco Teatro Civico.