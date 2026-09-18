Avvicendamento al vertice della Guardia di finanza 

Cambio al vertice del Comando provinciale della Guardia di finanza di Cagliari. Dopo un anno alla guida del Comando, il generale di brigata Danilo Massimo Cardone lascia l’incarico per assumere quello di comandante regionale della Guardia di finanza in Sardegna.

Durante il suo mandato, il Comando provinciale ha conseguito risultati operativi, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni locali. Cardone passa ora al vertice del Comando regionale, mentre alla guida del Provinciale si insedia il generale di brigata Gaetano Cutarelli, proveniente dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia di Roma, dove ha ricoperto l’incarico di direttore del 1° Servizio affari generali, del personale e logistici.

Cutarelli ha maturato una lunga esperienza nel Corpo, con incarichi operativi e di comando territoriale in diverse regioni italiane e ruoli di staff e direzione al Comando generale. Nel corso della carriera ha quindi svolto attività sia sul territorio sia nell’ambito degli organismi centrali della Guardia di finanza. Con il nuovo incarico assume la responsabilità del Comando provinciale di Cagliari, chiamato a proseguire l’attività di controllo e contrasto degli illeciti economici e finanziari nel territorio provinciale.

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