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L’incidente.
10 novembre 2026 alle 00:09

Auto si ribalta in viale Colombo, tanta paura ma nessun ferito grave 

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Spettacolare incidente ieri sera in viale Colombo all’altezza dell’Istituto “Buccari”. Due le auto coinvolte, una delle quali si è ribaltata. Nessuna grave conseguenza per i conducenti delle vetture che non hanno riportato ferite gravi. Sul posto gli agenti della polizia municipale per i rilievi e i sanitari del 118. In base ai primi accertamenti, le due vetture si sono scontrate mentre procedevano verso Sant’Elia. L’impatto ha provocato il ribaltamento. Tutto questo ha determinato forti rallentamenti al traffico lungo viale Colombo. Solo in tarda serata la viabilità è stata pienamente ripristinata dopo l’intervento degli operai che hanno liberato la strada da detriti, vetro e lamiere. Un altro incidente è avvenuto in via Ticca. Coinvolte un’auto e una moto. Anche in questo caso nessun ferito grave. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale.

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