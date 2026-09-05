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06 settembre 2026 alle 00:12

Auto contro scooter all’incrocio, tra via Corsica e via Curie ritorna la paura 

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Nuovo incidente all’incrocio tra via Corsica e via Curie. Ieri mattina, poco prima delle 11, si sono scontrate un’auto e uno scooter. Fortunatamente, al contrario di altre occasioni, le conseguenze non sono state gravi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare i soccorsi, in particolare all’uomo in sella allo scooter e che ha avuto inevitabilmente la peggio in seguito allo schinato e alla caduta sull’asfalto. Tra via Corsica e via Curie è arrivata anche una pattuglia della Polizia locale per i rilievi di rito, ricostruire la dinamica dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità. Non sono mancati inoltre i disagi al traffico per tutta la durata delle operazioni.

L’episodio ha riacceso anche la preoccupazione per un incrocio, quello tra via Corsica e via Curie, che in passato fu teatro di molti incidenti gravi, come quello che aveva visto coinvolta una donna di 69 anni dopo lo schianto tra due utilitarie. Per questo motivo i residenti avevano chiesto interventi concreti all’Amministrazione comunale.

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