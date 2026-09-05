SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Dorgali.
06 settembre 2026 alle 00:10

Attentato incendiario a Cala Gonone: indagano i carabinieri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Notte di fuoco due giorni fa a Cala Gonone, dove una Fiat Bravo di proprietà di un cinquantenne di Dorgali è stata avvolta dalle fiamme.

L’episodio si è verificato in via Osala, all’estrema periferia della parte più a monte della borgata marina. L’allarme è scattato intorno alle 3, quando il bagliore delle fiamme ha svegliato gli abitanti del rione e lo stesso proprietario dell’auto, che ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Nuoro, impegnati a domare un rogo che aveva ormai quasi completamente avvolto la vettura, andata distrutta. L’intervento dei pompieri ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine, scongiurando conseguenze ben più gravi. Una volta spento l’incendio e messa in sicurezza l’area, sono scattati gli accertamenti di polizia giudiziaria per stabilire l’origine del rogo.

Sebbene non vi sia ancora una certezza assoluta, fin dai primi rilievi è emersa l’ipotesi di una matrice dolosa. La vettura, infatti, era parcheggiata da diverse ore, circostanza che sembrerebbe escludere un’origine accidentale. I carabinieri della stazione di Dorgali hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica, individuare un possibile movente e dare un nome ai responsabili dell’attentato incendiario.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’allarme

«La Sardegna è ora la cayenna d’Italia»

Preoccupa l’affollamento dei penitenziari  «La situazione è diventata insostenibile» 
La tragedia

«Filippo e Gabriele per sempre con noi»

Fiori, fuochi d’artificio e messaggi per i due ragazzi morti al Poetto di Quartu 
Roberto Carta
Il caso segnalato anche alla Corte dei Conti e all’Eppo, la magistratura dell’Unione europea

«Sequestrate il cantiere del parco eolico»

Esposto in Procura contro le pale tra Ittiri e Villanova Monteleone 
Alessandra Carta
Pd.

Festa dell’Unità ad Alghero

Emanuele Floris
Matrimonio milionario

San Pantaleo blindata e lo sposo olbiese canta con Giorgia

Lunga notte di festa sulla nave Agata, concerto del frontman dei Coldplay 
Andrea Busia
Il dibattito

Scontro Monti-Vannacci a Cernobbio

Il senatore: «Combatterò il tentativo di ricostruire la retorica del fascismo» 