Attentato incendiario a Cala Gonone: indagano i carabinieri 

Notte di fuoco due giorni fa a Cala Gonone, dove una Fiat Bravo di proprietà di un cinquantenne di Dorgali è stata avvolta dalle fiamme.

L’episodio si è verificato in via Osala, all’estrema periferia della parte più a monte della borgata marina. L’allarme è scattato intorno alle 3, quando il bagliore delle fiamme ha svegliato gli abitanti del rione e lo stesso proprietario dell’auto, che ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Nuoro, impegnati a domare un rogo che aveva ormai quasi completamente avvolto la vettura, andata distrutta. L’intervento dei pompieri ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine, scongiurando conseguenze ben più gravi. Una volta spento l’incendio e messa in sicurezza l’area, sono scattati gli accertamenti di polizia giudiziaria per stabilire l’origine del rogo.

Sebbene non vi sia ancora una certezza assoluta, fin dai primi rilievi è emersa l’ipotesi di una matrice dolosa. La vettura, infatti, era parcheggiata da diverse ore, circostanza che sembrerebbe escludere un’origine accidentale. I carabinieri della stazione di Dorgali hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica, individuare un possibile movente e dare un nome ai responsabili dell’attentato incendiario.

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