Asse mediano, rallentamenti per un cantiere 

Il cantiere, per dei lavori al guardrail, sull’Asse mediano colpisce ancora. Anche ieri mattina la presenza del restringimento della carreggiata, nel rettilineo prima dello svincolo per Genneruxi, ha provocato forti rallentamenti per tutta la mattinata. I problemi maggiori verso le 9 con i disagi per chi era diretto verso il Poetto.

Dunque nessun incidente, ma un cantiere, come già avvenuto la scorsa settimana. Per consentire agli operai di lavorare in sicurezza è stata ristretta la carreggiata a una sola corsia poco dopo l’uscita di viale Marconi fino a quella per via Berlino. Le conseguenze sono stati inevitabili con ralletnamenti e lunghe file d’auto, fino al cavalcavia su via Cadello. La situazione è tornata alla normalità a fine mattinata, una volta terminato il cantiere. E qualche altro disagio alla viabilità lo ha creato anche un incidente in viale Poetto, verso le 12,30, poco prima della rotonda di Marina Piccola.

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