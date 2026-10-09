SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Trasporti.
10 ottobre 2026 alle 00:39

Arst tra le migliori aziende in cui lavorare in Italia  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per il secondo anno consecutivo l’Arst è nella classifica Italy’s Best Employers , elaborata dal Corriere della Sera, in collaborazione con la piattaforma internazionale Statista, che seleziona le migliori aziende in cui lavorare in Italia. L'Azienda regionale di trasporto pubblico è al terzo posto fra quelle che operano in Sardegna ed è l'unica della sua categoria, Trasporti e Mobilità, in miglioramento rispetto all'anno precedente. Secondo l'amministratore unico Giovanni Mocci, «è la conferma che l’azienda sta andando nella direzione giusta, investendo sul benessere, sulla valorizzazione delle competenze e sulle pari opportunità. Vogliamo continuare su questa strada – aggiunge Mocci – perché la qualità del servizio pubblico passa anche dalla qualità dell'ambiente in cui lavorano ogni giorno le persone che fanno muovere la Sardegna».

Dice il direttore, Carlo Poledrini: «Il nostro capitale umano è il vero motore del cambiamento. Il trasporto pubblico sta attraversando una fase di profonda trasformazione, che richiede competenze nuove e sempre più specializzate. Per questo stiamo investendo nella formazione continua e nell'inserimento di giovani professionalità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Capitan Deiola è già tornato

l L. Piras, Spignesi
Il focus

Fusione degli aeroporti, la Giunta insiste Ignorati i rilievi della Corte dei conti

Il piano di cessione di Cagliari-Elmas resta senza alcun bando 
Al. Car.
politica

Elezioni più vicine, ma sulla nuova legge c’è il rischio ricorsi

Mattarella firma il testo sulle regole del voto Il Campo largo prepara la via per la Consulta 
Capodanno 2027

Sassari regina, Alghero al buio

Nel capoluogo entusiasmo per Zucchero, nella città catalana poche certezze 
Caterina Fiori Tania Careddu
Le manifestazioni

«Scuole inadeguate» Fumogeni e lanci di uova alla protesta degli studenti

Cagliari, lo sciopero rischia di degenerare Al Giua anche un principio d’incendio   
Umberto Zedda
Meteo

Doppia tromba d’aria devasta il Trapanese «Una scena di guerra»

Ondata di maltempo colpisce la Sicilia «Sei bambini feriti a scuola, case distrutte» 