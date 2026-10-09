Arst tra le migliori aziende in cui lavorare in Italia  

Per il secondo anno consecutivo l’Arst è nella classifica Italy’s Best Employers , elaborata dal Corriere della Sera, in collaborazione con la piattaforma internazionale Statista, che seleziona le migliori aziende in cui lavorare in Italia. L'Azienda regionale di trasporto pubblico è al terzo posto fra quelle che operano in Sardegna ed è l'unica della sua categoria, Trasporti e Mobilità, in miglioramento rispetto all'anno precedente. Secondo l'amministratore unico Giovanni Mocci, «è la conferma che l’azienda sta andando nella direzione giusta, investendo sul benessere, sulla valorizzazione delle competenze e sulle pari opportunità. Vogliamo continuare su questa strada – aggiunge Mocci – perché la qualità del servizio pubblico passa anche dalla qualità dell'ambiente in cui lavorano ogni giorno le persone che fanno muovere la Sardegna».

Dice il direttore, Carlo Poledrini: «Il nostro capitale umano è il vero motore del cambiamento. Il trasporto pubblico sta attraversando una fase di profonda trasformazione, che richiede competenze nuove e sempre più specializzate. Per questo stiamo investendo nella formazione continua e nell'inserimento di giovani professionalità».

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