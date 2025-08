Arrivano gli sconti nelle bollette Tari 

Seicentomila euro per completare la rete fognaria nella costa quartese, altri fondi per l’illuminazione in via Marco Polo e la sistemazione del percorso pedonale del Lungosaline. Interventi contenuti nell’assestamento di bilancio votato dal Consiglio comunale durante l’ultima seduta, con oltre 2 milioni e mezzo di investimenti tra risorse in cassa e finanziamenti esterni. «Una manovra finanziaria importante che, fra le altre cose, ci consente anche di garantire il turnover negli uffici sino al 2027», spiega il vicesindaco Tore Sanna.

Sconti Tari

Nella lunga lista c’è il tesoretto per le premialità Tari, gli sconti in bolletta applicati dal Comune nei confronti dei quartesi diligenti in regola col pagamento della tassa sui rifiuti, oltre 300mila euro. Sul fronte degli incassi c’è il dato positivo dell’aumento dei proventi delle multe per sosta selvaggia e parcheggi in divieto in città, oltre mezzo milione in più che verrà spartito fra manutenzione della segnaletica stradale acquisto di attrezzature per la Polizia locale.

Fogne

L’investimento più consistente è destinato al completamento del sistema fognario nella fascia costiera collegato al depuratore di Is Arenas, 600mila euro ricavato nel fondo unico regionale. «Un intervento atteso da anni, che rappresenta un passo deciso verso la risoluzione delle gravi carenze strutturali di cui soffre il nostro territorio», sottolinea Mauro Carreras, presidente della commissione Bilancio ed esponente del Movimento per Flumini. Ci sono poi 120mila euro per i servizi igienici del Velodromo, 100mila per la manutenzione della recinzione dell’asilo nido, oltre 200mila per il completamento degli impianti sportivi di Flumini.

Assunzioni

Un capitolo a parte viene riservato alle nuove assunzioni. «In questi anni abbiamo assunto 104 nuovi dipendenti a tempo indeterminato», sottolinea il vicesindaco per poi annunciare la nuova programmazione: quest’anno, a fronte di 11 cessazioni, vengono previsti 23 nuovi contratti, nel 2026 saranno 16, nel 2027 altri 14. «Stiamo garantendo la copertura del turnover già da quest’anno, e già questo è un grande risultato», aggiunge Sanna.

Astenuto il centrodestra. «Dall’assestamento emerge un numero elevato di variazioni di bilancio, che con quest’amministrazione diventano di fatto lo strumento principale della programmazione”, il commento del capogruppo di FdI Michele Pisano, «così come risulta una scarsa capacità di spesa, soprattutto nei grandi progetti».

