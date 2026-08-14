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Flumini.
15 agosto 2026 alle 00:35

Arrivano duecento nuovi parcheggi 

Al via la realizzazione di due aeree di sosta nelle vie dell’Autonomia e Liri 

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Oltre 200 parcheggi pubblici in arrivo a Flumini, la frazione quartese che conta oltre 20mila residenti, molti di più durante l’estate. Due distinte aree per la sosta - una in via dell’Autonomia e l’altra in via Liri - a cui sta lavorando il settore Lavori pubblici del Comune. «I primi cento saranno pronti entro fine anno», annuncia l’assessore Antonio Conti riferendosi allo spazio con un centinaio di stalli - appena finanziato con l’avanzo di amministrazione - che nascerà fra il campo da calcio pronto per il restyling e il mercato all’aperto che il Comune vuole aprire come area per eventi e sagre.

Al lavoro

Il primo progetto è in dirittura d’arrivo. I fondi sono stati stanziati nella variazione di bilancio approvata dalla nuova Giunta subito dopo l’insediamento post Amministrative: 120mila euro ricavati fra le risorse disponibili in cassa. «Una priorità visto che a breve partiranno i lavori di riqualificazione del campo dal calcio», spiega Conti. In questo caso i cento parcheggi circa verranno realizzati a ridosso di via dell’Autonomia regionale. «Un intervento di ingegneria ambientale, niente asfalto o calcestruzzo», precisa l’assessore, «esattamente come abbiamo fatto al Poetto».

La seconda area per la sosta al servizio di Flumini è prevista in via Liri: uno spazio verde con parcheggi di scambio vicino al capolinea dei pullman. «Oltre a essere utilizzati da residenti e lavoratori della zona, gli stalli saranno utili per incentivare l’uso dei mezzi di trasporto pubblico nelle zone extraurbane della città», sottolinea l’esponente della Giunta Milia.

Spazio individuato, un’area di cessione diventata comunale, a ridosso del supermercato del quartiere costiero. «Uno spazio di certo strategico sinora non utilizzato, a cui daremo finalmente una funzione», dice ancora l’assessore Conti. Progetto work in progress, e risorse necessarie da recuperare nei prossimi mesi. «Contiamo di avere i parcheggi disponibile l’anno prossimo», conclude.

Spazio disponibilie

Nel frattempo si lavora al futuro del mercato all’aperto di via dell’Autonomia, mai inaugurato. «L’area di Flumini, pensata diversi anni fa come spazio per il mercato, più di recente è stata completata ed è ora utilizzabile», spiega l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra. Le interlocuzioni avviate con le associazioni di categoria non si sono però concretizzate. «L’amministrazione ha quindi coinvolto la Pro Loco, che ha invece mostrato interesse per diversi tipi di eventi di carattere musicale ed enogastronomico, cui si potranno affiancare anche iniziative di carattere hobbistico».

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