Arriva Victor, il nuovo cane antidroga 

La Polizia Locale ha a disposizione una nuova unità cinofila. Si tratta di Victor, pastore tedesco di un anno che ha superato con il suo conduttore tutte le prove di idoneità. Il progetto mira a rafforzare le attività di prevenzione, il decoro urbano e il contrasto ai fenomeni di microcriminalità e spaccio di sostanze stupefacenti. Addestrato specificamente per la ricerca e l’individuazione di sostanze illecite, Victor sarà impegnato in servizi mirati in sinergia con le altre pattuglie già presenti sul territorio. I controlli interesseranno le zone più sensibili della città come parchi e giardini, punti di aggregazione giovanile e snodi del trasporto pubblico, oltre alle aree vicino alle scuole.

«Rappresenta un investimento strategico e un contributo ulteriore per garantire maggiore sicurezza e controlli in città», il commento del sindaco Massimo Zedda, «sarà un importante deterrente e un valido supporto per le iniziative dedicate alla legalità e all’educazione». Victor ha iniziato inoltre un percorso per la ricerca delle persone. «L’unità cinofila», sottolinea il comandante della Polizia Locale Pierpaolo Marullo, «è a completa disposizione delle altre forze dell’ordine per eventuali necessità urgenti d’impiego. L’addestramento svolto è stato intenso e ora è pronto a operare al 100% al servizio della città. Per il nostro Comando è un traguardo storico».

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