Arixi si prepara a tre giorni di celebrazioni per la Beata Vergine 

È tutto pronto ad Arixi, frazione di Senorbì, per i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Assunta: tre giornate all’insegna della fede, della tradizione e della musica organizzate dalla parrocchia, guidata da don Bruno Ibba, in collaborazione con il Comitato 2026. Il programma prenderà il via domani alle 18 con la messa presieduta da don Ibba, animata dal Coro parrocchiale e accompagnata dalle launeddas del maestro Lazzaro Congiu. Alle 18.45 la processione per le vie del paese con il simulacro della Madonna e la presenza della Confraternita della Madonna del Rosario, del Gruppo Folk San Basilio e dei musicisti Lazzaro Congiu alle launeddas, Andrea Sollai all’organetto e Marco Sollai alla fisarmonica.

Sabato, giorno della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, alle 10 la celebrazione eucaristica animata dal Coro parrocchiale. Accanto agli appuntamenti religiosi, non mancheranno feste e intrattenimento. Domani a partire dalle 22.30 spazio ai balli di gruppo e al ballo sardo con l’organetto di Andrea Sollai, la tastiera di Marco Sollai e l’animazione di Tonio Schirru. La serata di Ferragosto sarà invece affidata a Ignazio Deligia. Domenica 16 agosto, alle 22.30, la festa si concluderà con Giordana Dessì e il suo “Varietà 2026”.

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