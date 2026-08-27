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28 agosto 2026 alle 00:30

Argiolas scalda i guantoni, da Musei parte la corsa al titolo 

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Una notte sotto le stelle, con il ring al centro e il pubblico tutt’intorno. Il grande pugilato fa tappa a Musei: domani sera il Parco Etfas si trasformerà in un’arena a cielo aperto per la riunione organizzata dalla Bazooka Events di Luciano Abis, con un programma che mette insieme professionisti e dilettanti e conferma la crescita dell’attività pugilistica nell’Isola.

Il test

I riflettori saranno puntati soprattutto su Sebastiano Argiolas, perso superwelter di Elmas, che affronterà Patrik Velky, della Repubblica Ceca. Per il campione Ubo allenato da papà Stefano non sarà semplicemente un altro combattimento da aggiungere a un record che conta appena una sconfitta in dodici incontri da professionista. Musei rappresenta infatti una tappa di avvicinamento a due appuntamenti: un match con un titolo internazionale in palio previsto per l’autunno e, soprattutto, la semifinale per conquistare il pass per combattere per il titolo italiano dei superwelter, a dicembre. Un test, dunque, da non sottovalutare. L’obiettivo è mettere minuti e qualità nelle gambe, verificare la condizione e prepararsi al salto di livello dei prossimi mesi. «Su Argiolas puntiamo molto», dice sempre Luciano “Bazooka” Abis, «e la riunione di Musei è una tappa fondamentale». L’organizzatore sottolinea anche il prezioso sostegno del Comune: «Va un ringraziamento all’amministrazione, che in questo momento sta puntando sul pugilato».

L’esordio

Ma la serata avrà anche un altro protagonista. Sul ring del Parco Etfas debutterà tra i professionisti il peso medio Alessandro Cafaro, anche lui dell’Elmas Boxe. Un esordio subito impegnativo contro Amin Boutartour, avversario con quattro incontri da pro alle spalle, due vittorie e altrettante sconfitte.

Ad arricchire la riunione ci sarà poi un sottoclou con sette combattimenti dilettantistici, una vetrina importante per i giovani e per le società sarde. Dietro l’appuntamento c’è ancora una volta Abis, ex campione e oggi organizzatore con la Bazooka Events. Dopo gli anni trascorsi sul ring, la sua sfida si è spostata fuori dalle corde: costruire appuntamenti, offrire occasioni ai pugili sardi e riportare con continuità la grande boxe. Musei è la prossima tappa.

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