Ambulanza in difficoltà, arriva l’elicottero con il verricello  

Momenti di apprensione, martedì pomeriggio, nell’isola di San Pietro dove è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso arrivato da Cagliari per soccorrere una persona che si è sentita male nella località Taccarossa.

Non appena è scattato l’allarme si è attivata immediatamente l’ambulanza della Croce Azzurra per prestare i primi soccorsi ma trattandosi di un sentiero non agevole il percorso si è fatto molto complicato per il mezzo e questo avrebbe potuto causare un ritardo nei soccorsi. Per questo è stata inviata la segnalazione alla centrale operativa e, da Cagliari, è decollato l’elicottero. Giunto sul posto il personale medico dell’elisoccorso ha raggiunto il paziente con l’ausilio del verricello.

Una volta calata a terra la barella, il paziente è stato preparato per essere issato a bordo in totale sicurezza e poi la barella, sotto gli occhi di tante persone che hanno assistito alle operazioni, è tornata a bordo. Il mezzo è poi ripartito alla volta di Cagliari dove il paziente è stato affidato ai medici del Pronto soccorso del Brotzu. (a. pa.)

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