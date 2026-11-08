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Sestu
09 novembre 2026 alle 00:47

Allarme topi, altri interventi  programmati 

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Guerra ai topi per le vie di Sestu. Domani il Servizio Antinsetti della Città Metropolitana, entrerà in azione con la ditta incaricata. Gli operai lavoreranno dalle 7.30 alle 8.30 per posare le esche, in via don Milani e in via 8 marzo 1908. Questo è il secondo intervento dopo quello della scorsa settimana, in via Salvemini e in via san Gemiliano. Il Comune ricorda le precauzioni da tenere in casi come questo. È vietato danneggiare o rubare le esche, toccare, manomettere o asportare il prodotto, e far avvicinare animali domestici senza museruola.

La presenza dei topi, anche in pieno centro della città, resta un problema difficile da arginare. E una delle cause sono proprio i rifiuti abbandonati, tema sempre sotto la lente di amministrazione comunale e forze dell’ordine. Qualsiasi cittadino può chiedere una disinfestazione contro topi o insetti come blatte o formiche attraverso un apposito modulo sul sito del Comune.

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