VaiOnline
Eccellenza.
13 agosto 2026 alle 00:23

Alghero ambizioso, si regala Bombagi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alghero. «Sono felicissimo di esser entrato a far parte di questo progetto. Per un algherese credo sia motivo di responsabilità e orgoglio avere la possibilità di scrivere delle pagine importanti a livello calcistico per la squadra della propria città». Si presenta così Francesco Bombagi, neoacquisto del- l'Alghero.

Trequartista classe 1989, esordisce in B nel 2008 con il Pisa. Scende in C2 con Mezzocorona e Villacidrese, nel 2011/12 è in B con la Reggina e a gennaio va in prestito a Piacenza. Torna in Calabria con 16 presenze in Serie B, giocando poi in C con Grosseto, Juve Stabia, Catania e Fondi. Una presenza in B nel 2017/18 in maglia Ternana, per poi giocare con Pordenone (vince campionato di Serie C 2018/19 e Supercoppa), Teramo e Catanzaro. Con i calabresi, nel 2022/23, centra la promozione in cadetteria. Nel gennaio 2024 passa al Mantova e da li al Legnago. Lo scorso anno ha giocato in D con la Luparense.

«Mi ha colpito la limpidezza delle persone che fanno parte di questo progetto, dirigenza e mister. Il gruppo è fantastico, mi hanno fatto sentire subito a casa. Voglio ringraziare presidente e dirigenza per la voglia che hanno dimostrato nel volermi riportare a casa. Speriamo di riuscire a esaudire i sogni della società e di tutti gli algheresi: Forza Alghero», chiosa Bombagi. «Francesco è un giocatore indiscutibile, veramente forte», dichiara l'allenatore Mauro Giorico, «Mi ha impressionato il fatto che si sia subito messo a disposizione della squadra. Un bravo ragazzo che ha legato subito con i compagni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’eclissi

Lo spettacolo del sole nero

l Zedda
Sangue sulle strade

Muore nello scontro frontale

Tragedia a Trinità d’Agultu: la vittima è Andreana Demuro, 58 anni 
Mariangela Pala
Al Santissima Trinità resta l’emergenza. I sindacati: al Brotzu personale allo stremo

«Pediatria, la rete rischia di crollare»

Mascia (Cimo): per Is Mirrionis finora solo una soluzione tampone 
Cristina Cossu
L’evento

Dalle nuvole spunta l’eclissi: tutti col naso in su

In Sardegna e nel resto d’Italia affollati raduni per ammirare lo spettacolo del sole nascosto 
Umberto Zedda
La ricorrenza

«Strage di Sant’Anna, fascisti complici»

Tajani primo esponente del governo Meloni alle commemorazioni dell’eccidio 
L’interrogatorio

Lavitola crolla: «Io il mandante dell’attentato»

L’indagato per 5 ore dal Gip: «Bomba messa a fin di bene» 