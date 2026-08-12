Alghero ambizioso, si regala Bombagi 

Alghero. «Sono felicissimo di esser entrato a far parte di questo progetto. Per un algherese credo sia motivo di responsabilità e orgoglio avere la possibilità di scrivere delle pagine importanti a livello calcistico per la squadra della propria città». Si presenta così Francesco Bombagi, neoacquisto del- l'Alghero.

Trequartista classe 1989, esordisce in B nel 2008 con il Pisa. Scende in C2 con Mezzocorona e Villacidrese, nel 2011/12 è in B con la Reggina e a gennaio va in prestito a Piacenza. Torna in Calabria con 16 presenze in Serie B, giocando poi in C con Grosseto, Juve Stabia, Catania e Fondi. Una presenza in B nel 2017/18 in maglia Ternana, per poi giocare con Pordenone (vince campionato di Serie C 2018/19 e Supercoppa), Teramo e Catanzaro. Con i calabresi, nel 2022/23, centra la promozione in cadetteria. Nel gennaio 2024 passa al Mantova e da li al Legnago. Lo scorso anno ha giocato in D con la Luparense.

«Mi ha colpito la limpidezza delle persone che fanno parte di questo progetto, dirigenza e mister. Il gruppo è fantastico, mi hanno fatto sentire subito a casa. Voglio ringraziare presidente e dirigenza per la voglia che hanno dimostrato nel volermi riportare a casa. Speriamo di riuscire a esaudire i sogni della società e di tutti gli algheresi: Forza Alghero», chiosa Bombagi. «Francesco è un giocatore indiscutibile, veramente forte», dichiara l'allenatore Mauro Giorico, «Mi ha impressionato il fatto che si sia subito messo a disposizione della squadra. Un bravo ragazzo che ha legato subito con i compagni».



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