Alessia Orro super:  l’Italia va in finale contro la Turchia 

Istanbul. Solo una turbolenza momentanea, nel terzo set, scuote il viaggio che porta l'Italia della pallavolo femminile alla finale europea. Le azzurre di Julio Velasco battono tre a uno la Polonia (25-19, 25-19, 21-25, 25-16 il punteggio finale) e si apprestano all'ennesima sfida di peso contro la Turchia allenata da Daniele Santarelli: finì due volte 3-0 - una nel girone, una in semifinale - nel cammino verso lo storico oro olimpico di Parigi, fu un tiratissimo 3-2 lo scorso anno a Bangkok nell'ultimo atto dei Mondiali. Questa volta, però, per completare il triplete servirà andare oltre il tifo avverso del palazzetto di Istanbul, tutto dalla parte di Vargas e compagne.

La partita

Parte bene l'Italia con due serie in battuta di Orro e Danesi che costringono subito Lavarini al timeout sul 6-2 azzurro. Le polacche recuperano un paio di punti, ma nel finale Egonu e compagne riscavano il solco, chiudendo il set con due muri perentori sul 25-19. A inizio secondo set è Antropova al servizio a garantire una prima fuga alla squadra di Velasco. Le polacche ricuciono fino al 10 pari; l’Italia rimette subito il musetto davanti per poi aumentare il vantaggio fino a un altro 25-19. Nel terzo parziale sono le atlete di Lavarini ad andare davanti, complici un paio di errori di Egonu e Antropova. Respinti un paio di tentativi di rimonta firmano il 25-21 che allunga il match. Il quarto set parte nel segno del muro azzurro, che con Danesi ed Egonu alza i giri e propizia i punti per una fuga che è fuga per la vittoria: perentorio 25-16 e pensiero rivolto subito - dopo un po' di festeggiamenti - alla Turchia padrona di casa.

I commenti

«Ci aspettiamo un palazzetto ostile, spero che sarà un bell'incontro per finire in bellezza quest'estate», dichiara Antropova, autrice di 14 punti, a fine partita. Myriam Sylla rende merito alla Polonia («Le altre squadre comunque ci studiano e da un certo punto in poi loro sono state più brave, anche se magari noi ci siamo adagiate») e Paola Egonu, top scorer con 21 punti a referto, avverte: «Dovremo creare la nostra bolla rispetto al pubblico e pensare a noi».

Calma e ordine

A predicare calma è Alessia Orro, che alla stella avversaria ha alzato palloni tutto l'anno al Fenerbahçe: «Con Vargas ci vorrà molta pazienza perché varia tanti colpi e, quando la palla arriva, arriva forte. Dovremo essere ordinate e fare ciò che studieremo», spiega la palleggiatrice di Narbolia, che ha messo a referto 4 punti. Lei c'era - assieme a Egonu, Sylla, Danesi e Fahr - cinque anni fa nell'ultimo trionfo europeo dell'Italia, quando le azzurre sconfissero la Serbia ammutolendo i 20mila di Belgrado: l'obiettivo, adesso, è ripetere l'impresa in Turchia.

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