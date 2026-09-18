Alberi pericolanti,  piazza transennata 

Potrebbe essere un’oasi di verde tra i palazzi. Da pochi giorni però piazza Angioy è transennata e inagibile. A chiudere l’area sono stati i Vigili del fuoco. Diverse piante, tra cui una palma molto alta, sono malate e rischiano di cadere.

Una è già rovinata sulla recinzione, schiacciandola. «Quando accompagno a casa mio nipote faccio sempre un giro lungo, perché ho paura che ci cada addosso qualcosa», racconta Maria Argiolas. «La competenza su quell’area è mista tra pubblico e privato», spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita, «l’impianto di lottizzazione aveva previsto che una fascia larga 5 metri accanto ai fabbricati rimanesse privata». Tutto parte da più di 15 anni fa: «Quando furono realizzate le opere si fece tutto in maniera unitaria, generando questa commistione tra pubblico e privato». Ma il problema di sicurezza resta: «L’Amministrazione sta lavorando per risolverlo», afferma il vicesindaco.

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