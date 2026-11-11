Aiuti militari a Kiev, Meloni sente Giorgetti: «Firmerà il decreto» 

Bologna. La mancata firma di Giancarlo Giorgetti sul pacchetto di forniture militari all’Ucraina è stata legata a «un impedimento fisico temporaneo». Il ministro siglerà il decreto interministeriale, «quando tornerà a Roma». Giorgia Meloni prova così ad assicurare che «non c’è alcuna questione». Minimizza le barricate della Lega (rilanciate da Claudio Borghi con un avvertimento sull’eventuale nuovo decreto per il 2027), che rientrano nella categoria «sensibilità diverse», di fronte alle quali la maggioranza ha «sempre trovato una sintesi». E comunque «la posizione dell’Italia non cambierà». Ma tutto è nato proprio dalla puntualizzazione della Lega, sull’onda dell’irritazione per aver ascoltato Antonio Tajani affermare che lui e Giorgetti avevano già controfirmato il decreto interministeriale. Una grana, quantomeno a livello di comunicazione, proprio alla vigilia dei colloqui ad Abu Dhabi, a cui l’Italia ha partecipato nel formato europeo E4 (per il M5s «il nuovo pacchetto di armi a Kiev è stato il biglietto d’ingresso»). La premier a stretto giro aveva sentito al telefono il ministro dell'Economia, che le avrebbe spiegato di non aver potuto leggere e firmare il documento secretato perché da diversi giorni fuori da Roma. Reduce da un intervento alla schiena e poi dall’Ecofin a Bruxelles, dovrebbe tornare nella Capitale fra mercoledì e giovedì e a quel punto lo firmerà. «Non ci saranno sorprese», assicura il ministro della Difesa Guido Crosetto. Il problema politico, però, resta. Perché mentre Meloni parla con i giornalisti a Bologna, a Roma il ministro Crosetto illustra al Copasir i contenuti del tredicesimo pacchetto di aiuti militari a Kiev.

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