SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Roma.
08 ottobre 2026 alle 00:31

Aggredito mentre era a bordo del monopattino, l’attore Iacopini ricoverato in terapia intensiva 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

ROMA. Un calcio sferrato all'improvviso dal passeggero di una minicar all’attore Davide Iacopini, in quel momento a bordo di un monopattino. Un gesto improvviso che gli ha fatto perdere l'equilibrio, facendolo schiantare contro un'auto in sosta. Quando i soccorsi sono arrivati lunedì sera in via Anton Giulio Barrili, nel quartiere Monteverde a Roma, l'attore 42enne - volto di film come “Diaz” e “Suburra” - era incosciente ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dov'è ancora ricoverato in gravi condizioni per un trauma cranico. La Procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e si sospetta che non sia un episodio isolato. Appena 24 ore prima, infatti, nello stesso quartiere una donna che stava rincasando è stata colpita alla nuca dal giovane passeggero di una minicar.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Arborea

«Vado avanti, non vinceranno loro»

l S. Pinna, V. Pinna
L’assessora: controllo pubblico garantito anche senza la maggioranza delle quote nella holding

Fusione avanti, monta la polemica

Manca: nessuna retromarcia. Pais (Lega) e Sorgia (FdI): cedono agli speculatori 
La protesta.

Alunni in sciopero a Monserrato

Mauro Todde
L’appuntamento

Dalle sale dell’ammiraglio alla villa di Couelle, i tesori segreti dell’Isola

Nel weekend il Fai apre decine di edifici e monumenti solitamente chiusi al pubblico 
Ciro Auriemma
Monumenti aperti.

Tour a Quartu tra musei e chiese

Giorgia Daga
Il caso

Migranti, gli sbarchi accendono la polemica

Protestano i sindaci. Zedda (Cagliari) attacca la premier sulla sicurezza 
L’inchiesta

Garlasco, dal Ris silenzio su altri due esami

Le prime analisi scientifiche e i reperti distrutti al centro delle nuove indagini 