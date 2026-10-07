Aggredito mentre era a bordo del monopattino, l’attore Iacopini ricoverato in terapia intensiva 

ROMA. Un calcio sferrato all'improvviso dal passeggero di una minicar all’attore Davide Iacopini, in quel momento a bordo di un monopattino. Un gesto improvviso che gli ha fatto perdere l'equilibrio, facendolo schiantare contro un'auto in sosta. Quando i soccorsi sono arrivati lunedì sera in via Anton Giulio Barrili, nel quartiere Monteverde a Roma, l'attore 42enne - volto di film come “Diaz” e “Suburra” - era incosciente ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dov'è ancora ricoverato in gravi condizioni per un trauma cranico. La Procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e si sospetta che non sia un episodio isolato. Appena 24 ore prima, infatti, nello stesso quartiere una donna che stava rincasando è stata colpita alla nuca dal giovane passeggero di una minicar.

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