Acosta su Ktm è il più veloce Nono Bezzecchi, male Bagnaia 

Pedro Acosta si é preso il venerdì del GP d'Austria, stabilendo il miglior tempo nelle prime libere (1’29”851), poi confermato nelle prequalifiche (1’28”381). Lo spagnolo della Ktm non solo è rimasto in testa in tutti i turni, ma ha mostrato anche un gran ritmo in ogni condizione. Solo in due sono riusciti ad avvicinarlo nel finale della seconda sessione, quella che ha deciso i 10 piloti promossi direttamente alla Q2: il connazionale Firmin Aldeguer (Ducati Gresini), limitando il ritardo a 127 millesimi, e il giapponese Ai Ogura (al rientro dopo l'operazione alla mano infortunata in allenamento che l'ha tenuto via per due gare), con l'Aprilia targata Trackhouse (a 0”187). Marc Marquez, quarto con la Ducati ufficiale, è stato il migliore del terzetto in lotta per il titolo. Jorge Martin, al momento non infastidito dai problemi al braccio destro patiti a Misano, si è piazzato quinto. Marco Bezzecchi ha invece faticato a restare con i più veloci. Da 15° che era, solo a meno di tre minuti dal termine é riuscito ad agguantare il nono posto, dietro Alex Marquez e davanti a Fabio Quartararo, con un ritardo di 430 millesimi. Sul piano tecnico il primo responso è abbastanza equilibrato: nelle prime dieci posizioni ci sono due KTM, quattro Ducati, tre Aprilia e una Yamaha. Francesco Bagnaia, che su questa pista aveva vinto nel 2024, ha chiuso 18° le libere e le prequalifiche, ultimo delle Ducati in pista, staccato di 885 millesimi e dalle 10.45 dovrà provare a superare la palude della Q1. Alle 14.55 la gara Sprint.

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