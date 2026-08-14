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In vacanza.
15 agosto 2026 alle 00:32

Abodi, Binaghi, Cracco e Fiorello si sfidano nel torneo di tennis del Forte Village 

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Racchette in mano e tanti sorrisi per il torneo di tennis di Ferragosto del Forte Village e che ha visto partecipare tanti volti noti.

Nello scatto, pubblicato sui social network dallo stesso resort di Santa Margherita di Pula, tra gli altri, si vedono Angelo Binaghi, il presidente della Federazione italiana tennis, Giuseppe Macciotta, assessore allo sport del Comune di Cagliari, il ministro dello sport Andrea Abodi, Rosario Fiorello, l’ex tennista spagnolo Emilio Sanchez, il direttore di Sky Sport Federico Ferri e lo chef Carlo Cracco. Tutti in posa insieme al general manager e Ceo del Forte Village, Lorenzo Giannuzzi.

«È una delle nostre tradizioni preferite della settimana di Ferragosto», scrive sui social il Forte Village. «Una giornata speciale sui campi da tennis insieme a tanti amici», si legge, «più di un torneo, è un momento che ogni anno unisce sport, amicizia e lo spirito unico di Forte Village, durante una delle settimane più iconiche dell’estate italiana».

Un momento di relax e svago durante le vacanze in Sardegna.

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