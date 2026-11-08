«Abbiamo i giorni contati, dateci risposte» 

«Ormai abbiamo capito che da qui dovremo andare via. Ma devono almeno darci la possibilità di continuare a lavorare». Signora Gisella – così vuole essere chiamata – ha 81 anni e da venti ogni domenica si alza prima dell’alba per allestire il suo banco di ceramiche e argenteria. Per lei, come per tanti altri espositori, il Mercatino Cuore non è soltanto un appuntamento del fine settimana, ma una possibilità di integrare una pensione «che spesso non basta ad arrivare a fine mese».

Il tempo, intanto, stringe. Marzo 2027 è la data cerchiata in rosso sul calendario: con l’avvio dei lavori previsti per il nuovo stadio Gigi Riva, in vista di Euro32, le bancarelle dovranno lasciare il piazzale di via Vespucci, a Sant’Elia, dove il mercatino si trova da sei anni. Il trasferimento è ormai noto, ma tra gli stand resta senza risposta la domanda più importante: «Dove andremo a finire?». Una nuova area non è stata ancora individuata e tra esercenti e hobbisti cresce il timore che una sistemazione adeguata in città non venga individuata in tempo.

Una nuova casa

«Come andrà a finire? Speriamo che si trovi un’altra area idonea – dice Maurizio Loi –. Lo stadio ci vuole, però Cagliari senza mercatino no. Ce l’hanno tutte le città del mondo». E mentre ripone ordinatamente vasi e bicchieri nel furgone, avanza una proposta: «Da via Vesalio verso Spazio Newton, lì ci sono solo scuole, chiuse nel fine settimana. Potrebbe essere una soluzione».

Nel toto-destinazioni circolano diversi nomi: il nostalgico viale Trento, via Roma, via San Paolo, gli spazi della Fiera o quelli di Terramaini. L’importante, è il desiderio unanime, è che resti in città. «Va bene trovare un nuovo spazio, ma servono regole e ordine», sottolinea Salvatore Gioia, dal suo banco di dischi e vinili. «Alcune persone se ne approfittano e lasciano andare il mercato alla deriva. Sarebbe bello valorizzarlo – sottolinea –, con controlli e regolamentazioni, così che chi ha un posto sia incentivato a trattarlo con rispetto».C’è anche però chi guarda al trasloco senza troppe preoccupazioni, come Piero e Rita Kmeluk. Per loro il mercatino è soprattutto un hobby: «Ci sposteremo insieme a lui, ovunque andrà».

Ricominciare

Per chi invece al mercato affida una parte del proprio lavoro, cambiare sede significa perdere riferimenti, abitudini e soprattutto una clientela costruita nel tempo. Lo sa bene Antonio Perez, che non nasconde la stanchezza. «Ci spostano di continuo, sa quanto è difficile ricominciare da zero ogni volta?», osserva. «È come se chiudessimo un negozio ogni cinque anni e dovessimo ricostruire tutto da capo». Ma il futuro del mercatino interessa anche chi lo frequenta. Daniela Cadeddu e Alessandra Alfano sono alla loro prima visita e raccontano qualche perplessità: «Dobbiamo ancora prenderci confidenza. Il parcheggio Cuore è un po’ confusionario, tante macchine che transitano e disordine. In un posto dove l’ordine venisse valorizzato sarebbe sicuramente meglio». Sull’ipotesi che qualcuno avanza su via Roma, però, non hanno dubbi: «Assolutamente no. La viabilità del centro è già quella che è, non sacrificheremmo le vie del centro». Ma per chi ogni domenica lavora dietro una bancarella l’incertezza pesa. «Siamo davvero preoccupati, servono risposte», è l’appello di Marina Floris, che al Mercatino Cuore lavora con suo figlio. «La data del trasloco si avvicina e noi dobbiamo sapere dove e come continueremo a lavorare, Dall’amministrazione, però, tutto tace».

«Attenzione»

Per Marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti e responsabile della gestione del mercato sino a fine mese, il trasferimento deve essere anche l’occasione per ripensare l’organizzazione del mercatino. «In questi anni siamo riusciti a circoscrivere il fenomeno dell’abusivismo diffuso a Cagliari. Ora è importante consolidare questo risultato». La ricetta passa da regole chiare per espositori e hobbisti, protocolli per la gestione dei rifiuti e un percorso che distingua chi è già imprenditore, chi vuole diventarlo e chi resta un appassionato. Sulla posizione in città Medda non ha dubbi: «Basterebbero 1,2 chilometri di strada asfaltata: è assolutamente possibile trovare uno spazio».

Senza una nuova organizzazione, però avverte, «si rischia di disperdere il lavoro fatto e favorire il ritorno di mercatini abusivi. Ora l’Amministrazione è nella condizione di scegliere che direzione dare al mercatino e deve farlo».

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