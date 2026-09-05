A2F, il Trofeo Aeroitalia per le quattro sarde 

Le quattro rappresentanti del basket sardo nella prossima Serie A2 Femminile potranno testare la loro condizione nel 1° Trofeo “Aeroitalia”, quadrangolare amichevole in programma a Sa Duchessa venerdì 18 e sabato 19 settembre. La prima sfida, prevista per venerdì alle 18.15, sarà quella tra Virtus Cagliari e Mercede Alghero. A seguire (20.30) la seconda semifinale, che vedrà di fronte San Salvatore Selargius e Cus Cagliari. Sabato, negli stessi orari, sono previste le due finali. Il torneo permetterà alle formazioni isolane di mettersi alla prova in vista dello start del campionato, previsto per sabato 3 ottobre.

Rinforzo per il Cus

Un’altra operazione di mercato in entrata per il Cus Cagliari, che ha annunciato l’ingaggio di Anna Baraldi. Play/guardia, 24 anni, la nuova giocatrice rossoblù arriva da un’esperienza pluriennale negli Usa, dove ha militato a livello universitario con Wingate e Gardner Webb.

Pellegrini premiato

Soddisfazione in casa Virtus Cagliari: la Legabasket Femminile ha insignito il presidente Paolo Pellegrini del premio “Natalino Cazzaniga”, riservato al miglior dirigente dell’ultima stagione in A2 Femminile. Il numero uno biancoblù riceverà il riconoscimento in occasione degli “Oscar Lbf”, venerdì 2 ottobre a Campobasso.



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