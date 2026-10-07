A lezione di soccorso in elicottero 

Come soccorrere persone in difficoltà in zone impervie. Questo il senso della due giorni di esercitazioni congiunte tra Guardia di finanza e Corpo nazionale alpino e speleologico (Cnsas).

Le attività sono state finalizzate a perfezionare le tecniche di ricerca e soccorso in ambiente complicato attraverso la collaborazione operativa con il Soccorso alpino speleologico Sardegna (Sass), per rafforzare la capacità di intervento a tutela della vita umana. Gli addestramenti hanno avuto il duplice scopo di perfezionare le principali tecniche di soccorso attraverso un lavoro di squadra, ottimizzando le risorse in caso di scenari d’intervento reali ed è stata effettuata l’abilitazione dei soccorritori sardi alle procedure in uso al Corpo da adottare a bordo degli elicotteri della Guardia di Finanza.

Diverse le simulazione effettuate per il recupero con verricello delle squadre di soccorso, trasferimento di feriti, elisoccorso e trasporto di personale anche mediante presidi sanitari come le barelle.

RIPRODUZIONE RISERVATA