A Carbonia Zara non fa sconti 

Carbonia. Nella grande miniera di Serbariu è Cristian Zara a trovare la pepita più grossa. A Carbonia va in scena una sfida europea dal sapore tutto isolano: il palermitano Salvatore Contino (Audace), 11 vittorie su 13 match, tenta di sfilare al sassarese della Nord Ovest Academy (17-2-0), la cintura Ebu dei pesi gallo (53 kg) e ad avere la meglio è il pugile sardo. Dopo le canoniche riprese “di studio”, dalla terza in poi il pugile siciliano è costretto ad alzare il ritmo, comportamento obbligato quando si vuole ottenere un titolo, ma che lo costringe a scoprire il fianco alle numerose e precise combinazioni di Zara. Dalla quinta ripresa il siciliano sfodera tutto il proprio arsenale mettendo in seria difficoltà il campione in carica che però è bravo a disinnescare l’avversario. La svolta arriva alla nona ripresa: un potente montante sorprende Contino mandandolo al tappeto. Il pugile sembra voler proseguire ma dal suo angolo arriva il provvidenziale asciugamano bianco. Zara trionfa circondato da un pubblico calorosissimo esulta: «Il match è andato come lo avevamo preparato: dopo una fase iniziale di studio ho alzato il ritmo quando sapevo che era il momento di andare più forte». Si guarda già avanti: «Per il futuro mi rimetto nelle mani dei miei manager della OPIsince82».

Il sottoclou

C’è spazio anche per la vittoria di due Gallo sardi. Nel primo match Lorenzo Fais (Fais Team), score perfetto di 5 vittorie, supera il portoghese Ruben Da Silva Costa. Dopo le consuete fasi di studio, emergono le eccellenti doti pugilistiche di Fais che gli valgono ai punti la preferenza dei giudici. Più complessa la strada per Fabio Crobeddu (Ap Sardegna), che però non macchia il ruolino perfetto arrivato a 9 vittorie: di fronte ha il nicaraguense Mayquel Aguilera che tenta di opporgli una boxe irriverente e provocatoria, fortunatamente senza successo.

Risultati professionisti

Europeo Gallo : Cristian Zara (Nordovest Academy) b. Salvatore Contino (Audace) alla 9ª ripresa

Pesi Gallo : Fabio Crobeddu (Ap Sardegna) b. Mayquel Agui- lera (Nic) ai punti in 6 riprese

Pesi Gallo : Lorenzo Zais (Sulcis Boxe) Ruben Costa da Silva (Por) ai punti in 6 riprese

Risultati olimpici

Under 17. 57 kg : Omar Ndiaye (Bt Erittu) b. Daniele Moccia (Boxe Cappai). 50 kg : Gioiele Bianco (Erittu) b. (sospensione cautelare) Enrico Tumatis (Cappai). Under 15. 50 kg : An- drea Porceddu (Ap Sardegna)- Nicolas Pggiano (Erittu) pari.

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