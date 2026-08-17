Oggi i clienti desiderano acquistare dove, quando e come preferiscono. Il percorso che porta alla scelta di un prodotto non si svolge più necessariamente all'interno di un unico canale: può iniziare online, proseguire attraverso uno smartphone e concludersi in negozio, oppure partire dal punto vendita e continuare successivamente sul digitale. Per questo CFadda continua a investire nello sviluppo di un'esperienza d'acquisto sempre più integrata, in cui punti vendita, e-commerce, App e servizi digitali dialogano tra loro in modo semplice e naturale.

L'obiettivo è mettere il cliente al centro, offrendo la possibilità di passare dal canale online al negozio fisico senza interruzioni e costruendo un'esperienza fluida, capace di unire la consulenza del personale specializzato alla comodità e all'immediatezza degli strumenti digitali.

La rete dei negozi CFadda, distribuita in tutta la Sardegna, rappresenta il cuore di questo ecosistema omnicanale. I punti vendita restano luoghi nei quali il contatto umano continua ad avere un ruolo centrale: spazi in cui confrontarsi con personale competente, ricevere indicazioni e trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. A questa dimensione si affiancano strumenti e servizi digitali pensati per rendere più semplice ogni fase del percorso d'acquisto.

L'integrazione tra fisico e digitale consente infatti ai clienti di informarsi online, confrontare le diverse soluzioni, verificare la disponibilità dei prodotti e acquistare attraverso differenti canali, scegliendo poi la modalità di ritiro o consegna più adatta alle proprie necessità. Il negozio e il digitale non rappresentano quindi due esperienze separate, ma parti di un unico sistema che permette al cliente di costruire il proprio percorso con maggiore libertà.

In questa direzione si inseriscono l'e-commerce e l'App CFadda, strumenti che ampliano le possibilità offerte dalla rete fisica e consentono di accedere ai prodotti e ai servizi dell'azienda anche al di fuori degli orari e degli spazi tradizionali del punto vendita. Il digitale diventa così un'estensione del negozio e, allo stesso tempo, il negozio completa l'esperienza online attraverso il rapporto diretto con le persone e la conoscenza maturata sul territorio.

Alla base di questo modello c'è un cambiamento nelle abitudini dei consumatori, sempre più abituati a muoversi con naturalezza tra canali diversi. Chi cerca un prodotto può raccogliere le prime informazioni online e poi recarsi in negozio per vederlo o chiedere un consiglio; allo stesso modo, dopo aver conosciuto un articolo nel punto vendita, può decidere di acquistarlo successivamente attraverso l'e-commerce. L'omnicanalità permette di accompagnare entrambe le esigenze, eliminando il più possibile le distanze tra i diversi momenti della scelta.

«L'innovazione per noi significa migliorare l'esperienza dei clienti senza perdere il valore della relazione umana che da sempre ci contraddistingue. L'omnicanalità è uno strumento per essere ancora più vicini alle persone», spiega Francesca Fadda, Vicepresidente CFadda.

L'investimento nell'innovazione digitale rappresenta così un ulteriore passo nel percorso di evoluzione dell'azienda. Un processo che non sostituisce il modello costruito nel tempo, ma lo rafforza: tecnologia, presenza sul territorio e competenza delle persone concorrono a creare un'esperienza d'acquisto più accessibile, immediata e personalizzata.

Per CFadda innovare significa infatti continuare a evolvere insieme ai propri clienti, mantenendo saldi i valori che da oltre un secolo caratterizzano l'azienda e traducendoli in nuovi strumenti e servizi. Un modello nel quale la tecnologia accorcia le distanze, mentre il rapporto umano continua a rappresentare uno degli elementi distintivi dell'esperienza CFadda.

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