Finalmente quest’anno riuscirai a realizzare il tuo sogno: organizzare un viaggio in Sardegna ! Con le sue incantevoli spiagge bianche, le località rinomate ed esclusive ed un contesto naturalistico incredibile, la Sardegna ogni anno è tra le mete preferite per quanto riguarda il turismo estivo. Però è un’isola, e questo complica un po’ i piani: come organizzare un viaggio in Sardegna? Ecco qualche dritta per riuscirci al meglio.

Raggiungere la Sardegna per mare: crociera o traghetto?

Il primo passo è decidere come raggiungere la Sardegna, se in aereo oppure via mare: noi ti consigliamo la seconda opzione, perché la navigazione già di per sé costituisce parte del viaggio! A questo punto, hai un nuovo bivio davanti a te: crociera o traghetto?

Dipende dal tipo di viaggio che hai in mente di fare: la crociera è emozionante e ti permette di visitare alcuni posti, ma si tratta di un’esperienza che si vive prevalentemente a bordo. I momenti a terra sono piuttosto brevi e comunque con delle scadenze da rispettare. Se vuoi essere libero di esplorare l’isola come meglio credi, il traghetto è l’opzione più indicata, e in ogni caso puoi imbarcarti da diversi porti d’Italia, come Livorno, Genova e Piombino. Prenota online le navi e i traghetti della compagnia Moby per la Sardegna per assicurarti un posto a bordo nella data in cui desideri partire: in base al porto di partenza potranno volerci dalle 7 h 25 min di navigazione fino alle 10 ore.

Noleggiare un’auto

Se non hai intenzione di fare una vacanza di mare e sole e basta, allora avrai bisogno di un mezzo di trasporto sull’isola per i vari spostamenti che hai in programma. È risaputo infatti che la Sardegna non sia particolarmente fornita di autobus, e che comunque le zone di interesse come laghi, siti archeologici e spiagge più nascoste non siano raggiungibili con i mezzi pubblici.

Noleggiare un’auto per girare l’isola è necessario, a meno che non sei partito in traghetto: in quel caso puoi imbarcarti direttamente con la macchina e continuare a utilizzare il tuo veicolo per visitare in autonomia questa bellissima isola.

Partire in bassa stagione

Non è sempre facile, dal momento in cui spesso si hanno le ferie forzate in pieno agosto, ma se riesci cerca di partire per la Sardegna in bassa stagione.

L’ideale sarebbe prediligere periodi come giugno oppure settembre, quando il tempo è già ottimo per godere delle fantastiche spiagge dell’isola, ma non è ancora arrivata l’affluenza turistica dell’alta stagione. E fidati, quando è quel periodo dell’anno la Sardegna diventa quasi impraticabile! Sia per la quantità di persone in ogni singolo punto dell’isola, sia per il caldo torrido, sia per i costi, che durante l’alta stagione arrivano a toccare cifre davvero proibitive.

Il nostro consiglio è dunque quello di prenotare con anticipo per periodi in bassa stagione, in modo da goderti la pace della Sardegna con il sole caldo ma non cocente e a prezzi decisamente più abbordabili. Nonostante questo però non dimenticare di mettere in borsa la crema solare!

