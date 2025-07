Nel ritiro del Cagliari, a Ponte di Legno, c’è un nuovo attaccante che scalpita. È Gennaro Borrelli, sei gol nell’ultima stagione con il Brescia. «So di indossare una maglia importante», ha detto. «Darò tutto me stesso in campo per onorarla». Nessuna novità di mercato. Ieri sera, intanto, si è aggregato al gruppo anche Yerry Mina, è arrivato in Alta Val Camonica insieme al presidente Tommaso Giulini.

