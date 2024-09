Il 12 settembre sarà presentato a Cagliari, presso la sala conferenze dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, il World Boccia Challenger, gara di rilievo assoluto che si svolgerà ad Olbia, propedeutica per le Paralimpiadi di Los Angeles 2028, alle quali spera di partecipare la Federazione Italiana Bocce.

La kermesse internazionale di Boccia Paralimpica, disciplina che permette agli atleti disabili gravi e gravissimi di poter competere a livello agonistico, è organizzata dalla FIB, attraverso il Comitato Organizzatore ASD ICHNUSA, e supportata dal Ministro dello Sport, dall’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, dall’Assessorato allo Sport della Regione Sardegna, dall’Assessorato allo Sport del Comune di Olbia e dal partner della FIB BMW Specialmente. La manifestazione è patrocinata anche dall’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana).

Interverranno il presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Regione Sardegna, Franco Cuccureddu, l’Assessore allo Sport del Comune di Olbia, Elena Casu, il presidente CONI Sardegna, Bruno Perra e il Commissario del Comitato Italiano Paralimpico Sardegna, componente della Giunta Nazionale CIP e presidente della FISPES Sandrino Porru. Modererà il giornalista Mario Frongia.

È d’obbligo ricordare quanto manifestazioni di questo genere non solo hanno una rilevanza sportiva importante, ma promuovono il turismo, contribuendo all’economia locale, e diffondendo la passione per la Boccia. Inoltre incentivano la partecipazione delle giovani generazioni con difficoltà motorie e creano un ponte culturale tra i partecipanti di diversi nazionalità, favorendo scambi e relazioni.

“Il World Boccia Challenger di Olbia è un appuntamento a cui la Federazione Italiana Bocce tiene molto” dichiara il presidente della FIB, Marco Giunio De Sanctis. “Abbiamo visto agli ultimi Giochi Paralimpici di Tokyo e lo vedremo prossimamente a Parigi, quanta attenzione mediatica attirino le gare di Boccia. Nonostante la delusione della mancata partecipazione alle Paralimpiadi, continueremo, come fatto in questi anni, a mettere a disposizione tutti i mezzi necessari per far crescere i nostri atleti dal punto di vista tecnico e renderli più forti a livello internazionale. L’evento mondiale in Sardegna è una grande occasione per qualificarci per Los Angeles 2028. Per la Federbocce sarebbe un risultato particolarmente importante”.

All’evento internazionale di Boccia Paralimpica, che prenderà il via il 29 settembre con la cerimonia inaugurale in programma il 30 settembre alle ore 18 e si concluderà con le premiazioni il 4 e il 6 ottobre al Palageovillage di Olbia, saranno Australia, Belgio, Cina, Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Polonia, Singapore, Slovacchia, Slovenia e Svezia, le nazionali impegnate, i cui atleti gareggeranno nell’Individuale Categorie BC1, BC2, BC3 e BC4 e nella Coppia BC3 e BC4.

La delegazione azzurra sarà composta dal capodelegazione Vincenzo Santucci, dal ct Loreno Targa, dal vice Lorenzo Fedele, dagli atleti Giuseppe Rollo, Deborah Giannaccari, Mirco Garavaglia, Gabriele Zendron, Giulia Marchisio, Matteo Tosetti; e dagli assistenti Eleonora Rollo, Carlo Giannaccari, Martino Miorelli, Umberto Garavaglia, Adriano Zendron, Maria Rita Cattani, Roberto Marchisio, Rosaria Caviglia e Mario Tosetti.

