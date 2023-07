Voglia di sole e abbronzatura? Ecco le offerte per lasciarsi baciare dal sole! Sconti fino al 50% su una vasta selezione di comode sedute, ombrelloni, gonfiabili e borse frigo.

Hai già scelto l’ombrellone per il mare? E la spiaggina? Occorre anche la borsa frigo e un gonfiabile che faccia invidia a tutta la spiaggia!

Vi suggeriamo una novità CFadda per l’estate 2023, la poltrona gonfiabile con seduta in rete, cuscino integrato e struttura pop up. Realizzato con tessuti confortevoli e resistenti. Superficie di sdraio in rete ComfortCool™ permeabile all'acqua. Garantita Bestway, comprende 2 camere d'aria, cuscino integrato e pratica borsa per il trasporto con inserto.

Per una perfetta giornata al mare, sfoglia il volantino CFadda di luglio, sconti fino al 50% su tanti articoli per l’estate.

Ricorda che su CFadda.com trovi anche le guide su come scegliere l’ombrellone da spiaggia o se sei indeciso tra lettino prendisole o la sedia sdraio, ti sveliamo i pro e contro di entrambi i modelli.

© Riproduzione riservata