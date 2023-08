Storicamente le spedizioni da e per le isole che fanno parte del nostro territorio (quasi 80 se si contano anche le più piccole) hanno sempre rappresentato una “spina nel fianco” sia per le imprese, sia per i clienti, sia per gli spedizionieri.

Chiunque abbia lavorato in un’impresa sarda che effettua spedizioni nelle altre regioni d’Italia se non addirittura all’estero, sa benissimo come i lunghi tempi di consegna e i costi piuttosto elevati abbiano sempre rappresentato un problema non facile da superare, tant’è che anni addietro vi erano diversi corrieri e spedizionieri che non effettuavano il servizio di trasporto da e per le isole.

Il problema delle spedizioni dalla Sardegna e dalle isole in generale è sostanzialmente legato al fatto che, ovviamente, quando si devono consegnare delle merci fuori regione, esse non viaggiano solamente su strada, ma anche per via aerea o per mare (più frequentemente). Oltre a rallentare i tempi di consegna, ciò comporta anche notevoli differenze a livello di prezzo; è del tutto ovvio che, a parità di dimensioni e di peso dei pacchi, effettuare una spedizione da Olbia a Cagliari sia decisamente meno costoso di una spedizione da Olbia a Bolzano oppure a Milano.

Fortunatamente oggi, rispetto ad alcuni anni fa, sia l’aumento della concorrenza, sia la velocizzazione dei trasporti, sia la migliore organizzazione degli spedizionieri ha fatto sì che si possano effettuare spedizioni dalla Sardegna in tempi piuttosto rapidi e a prezzi non eccessivi.

Ma a quale spedizioniere affidarsi per una spedizione dalla Sardegna? Sul mercato sono disponibili diversi spedizionieri, fra cui uno dei più noti e affidabili è SDA; si tratta di un’azienda del Gruppo Poste Italiane diffusa piuttosto capillarmente su tutto il territorio nazionale, isole comprese; per quanto riguarda la Sardegna, si hanno sedi SDA a Olbia, a Cagliari, a Sassari, Nuoro ecc. Quindi, un’azienda o un privato di Olbia possono per esempio affidarsi alla sede SDA a Olbia e concordare tempi e modi per una spedizione all’interno della regione oppure nelle altre regioni italiane o all’estero.

Cosa influenza il prezzo di spedizione

I fattori che incidono maggiormente sul prezzo di una spedizione sono principalmente i seguenti:

peso del pacco;

dimensioni del pacco;

luogo di destinazione della merce.

Come facilmente si può intuire, maggiori sono il peso e le dimensioni del pacco e più elevato sarà il costo della spedizione; in particolar modo sono le dimensioni a incidere sul prezzo, soprattutto se i colli da spedire sono considerati “ingombranti”; questo perché a prescindere dal peso, le loro dimensioni riducono lo spazio utile al trasporto di altra merce e ciò fa sì che siano sottoposti a una maggiorazione della tariffa standard.

Un altro fattore che influenza il costo di spedizione è, come si può ben immaginare, il luogo di destinazione; più questo è distante e difficilmente accessibile, maggiore sarà il prezzo; oltre al fatto che in alcuni casi il trasporto comporta l’utilizzo di più vie (terra, mare, aria), si deve anche considerare che alcune zone sono considerate “disagiate” ovvero non facilmente raggiungibili; si pensi per esempio ad alcune case che stanno in piccoli paesi di montagna.

Altri fattori che possono influenzare il prezzo della spedizione sono i servizi aggiuntivi (per esempio la riscossione di un contrassegno oppure la consegna entro un determinato limite di tempo, la copertura assicurativa per alcune particolari tipologie di merci ecc.). Tuttavia, come detto in precedenza, rivolgendosi a uno spedizioniere rinomato, come la sede SDA a Olbia, sarà semplice trovare i servizi più adatti alle proprie esigenze.

© Riproduzione riservata